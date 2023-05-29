Туристам повідомили, де їх можуть вигнати з ресторану через джинси та кросівки

Для мандрівників відпочинок у Франції нерозривно пов’язаний із можливістю скуштувати вишукані страви місцевої кухні. Однак важливо знати, що у багатьох закладах країни діють суворі правила щодо зовнішнього вигляду, і туриста можуть не пустити чи вигнати з ресторану через джинси та кросівки, пише портал Lonely Planet.

Експерти стверджують, що у ресторани Франції не обов’язково вбиратися у вечірні сукні та смокінги, а й спортивного одягу краще уникати. «Франція – стильне місце, але поки ви носите елегантний повсякденний одяг без джинсів та кросівок у ресторанах середнього класу та вище, все буде гаразд», – пише Lonely Planet.

Специфічні правила етикету діють у країні щодо купальних костюмів для чоловіків. У громадських басейнах чоловіки повинні носити не плавальні шорти, а облягаючі плавки. І, звичайно, як чоловікам, так і жінкам заборонено з’являтися у купальниках поза пляжем чи басейном.

Повертаючись до ресторанів, слід згадати ще дві особливості французьких закладів, з якими можуть виникнути проблеми у туристів. Це прохання змінити склад страви та чайові. «Чайові не є частиною французької культури, оскільки плату за обслуговування включено, але відвідувачі зазвичай залишають кілька зайвих євро. Вітається, якщо ви запитуєте поради офіціанта щодо вибору страви, а от якщо просите замінити інгредієнти у ретельно продуманому рецепті кухаря – не вітається», – зазначили експерти.

Носіння одягу загрожує неприємностями не тільки у Франції. У Барселоні заборонено з’являтися в бікіні поза пляжем і за порушення правила можуть оштрафувати на суму близько 300 євро. За ту ж дію на Майорці доведеться заплатити вже вдвічі більше. В італійському Сорренто за появу на публіці в купальнику або топлес штрафують більш ніж на 500 євро.