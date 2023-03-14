Популярний іспанський острів визначився, туристи з якої країни жебраки, а з якої – «якісні»

Влада курортного іспанського острова Лансароте, що входить до архіпелагу Канарських островів, заявила, що наситилася «неякісними» туристами — п’яними жебраками, і тепер робитимуть акцент на залученні «якісних» туристів. Причому, як заявляють в іспанських ЗМІ, туристів майже прямо поділили за національностями, маючи на увазі під жебраками британських алко-туристів, від яких страждають майже всі іспанські острови. Найбільш платоспроможним ринком тут вважають німців.

«Канарські острови нині шукають «якісніших» відвідувачів, у тому числі шукають інші ринки, такі як Німеччина», – таку офіційну позицію представила влада острова. Вони також заявили, що Лансароте не боїться скорочення турпотоку, оскільки острів насичений і перенасичений туристами.

Як прямо запевняє місцева туристична влада, вона планує нову стратегію. Яка насамперед спрямована на «зниження залежності від британського ринку». Варто відзначити, британці зараз провідний туристичний ринок для острова. «Частина нової стратегії полягатиме в тому, щоб стати менш залежними від британців, на долю яких наразі припадає більше половини всіх куплених турів на острів», – запевняють експерти.

Акцент робитиметься на «якість туристів». А також на просування туристичних можливостей Лансароте серед другого за величиною острова туристичного ринку — німців. Яких в Іспанії вважають платоспроможнішими і більш «якіснішими» туристами.