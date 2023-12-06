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Помер найвідоміший співробітник вокзалу у Британії

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Помер найвідоміший співробітник вокзалу у Британії

У Британії помер улюблений вихованець пасажирів і співробітник, який 12 років патрулював залізничну станцію в Західному Йоркширі. Про це повідомляє Daily Mail.

Фелікс народилася у 2011 році, а через шість тижнів приєдналася до команди Trans Pennine Express. Вона працювала старшим інспектором боротьби зі шкідниками на залізничному вокзалі Хаддерсфілда. Відомо, що кішка померла після виявлення невиліковної хвороби.

Помер найвідоміший співробітник вокзалу у Британії

Чорно-білий вихованець впадав у вічі не тільки через незвичайне забарвлення, а й через уніформу, яку Фелікс носила на робочому місці. Кішка із задоволенням з’являлася на території вокзалу у світловідбивній куртці, а також з іменним бейджиком.

Вона проводила дні, полюючи мишей та інших дрібних шкідників. Понад те, Фелікс вдавалося заводити друзів серед пасажирів, які залишали їй чайові на корм, повідомляє видавництво.

“Фелікс була більше, ніж просто кішка. Вона була улюбленим членом нашої “станційної” сім’ї і залишила відбитки своїх лап у серцях багатьох пасажирів. Її присутність викликала посмішку у відвідувачів з усього світу, роблячи вокзал Хаддерсфілд особливим. Ми дуже сумуватимемо за нею” – заявив керівник залізничної станції.

Помер найвідоміший співробітник вокзалу у Британії

Фелікс була популярною кішкою, а на її сторінці у Facebook налічується близько 170 000 передплатників. Саме вони повідомили про смерть Фелікс.

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