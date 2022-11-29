Пасажири авіакомпанії Ryanair влаштували галасливу п’янку в літаку і обурили попутників

Пасажири авіакомпанії Ryanair влаштували галасливу п’янку в літаку, що летів з Единбурга на Ібіцу, і обурили попутників. Про це пише британський таблоїд Daily Mail.

За даними видання, компанія з 70 людей розмахувала пляшками горілки, включала гучну музику та чіплялася до інших пасажирів прямо на борту повітряного судна. Подружній парі, що знаходилася на цьому ж рейсі з Північного Ланаркшира (Шотландія), довелося фактично «затаїтися у своїх кріслах» через те, що відбувається.

Так, 55-річна жінка розповіла, що до її чоловіка по дорозі назад з туалету пристав п’яний хлопець, який ударив його по руці, а потім показав грубий жест. «Ця компанія мала велику чорну колонку, яка протягом трьох годин працювала на максимально можливій гучності, — повідомила пасажирка. — Вони також стукали по даху та розпивали напої, куплені у дьюті-фрі».

Більше того, за словами британки, те, що відбувається, ніяк не втручалися члени екіпажу. «Єдиний раз співробітники Ryanair підійшли до них, щоб ще подати напоїв, — додала вона. — Я навіть не хотіла йти в туалет, бо вони ставали дедалі п’янішими і п’янішими».

Подружжя подали до суду на перевізника та звинуватили його співробітників у нездатності контролювати ситуацію на борту та забезпечувати безпеку пасажирів. Представники Ryanair відповіли обуреним туристам лише за місяць. В офіційному листі вони назвали інцидент у літаку «жартом». “Компанія не дала жодних гарантій, що цього більше не повториться”, – пояснила британка.