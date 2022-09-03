Новий удар по туризму: перша європейска авіакомпанія відмінила всі свої рейси до весни 2023 року

Європейські авіакомпанії продовжують «політику скасування», причому з’явилася вже перший перевізник, який заявив про повну відміну всіх своїх рейсів до весни наступного року: найбільша британська регіональна авіакомпанія Loganair заявила про те, що з листопада 2022 року по березень 2023 року буде скасовано 300 рейсів. У тому числі буде повністю знято зимову програму польотів з аеропорту Ньюквей (Корнуолл), а також буде скорочено плани на літо 2023 року по польотах з Единбурга і Манчестера.

Як йдеться у заяві Loganair, рішення ухвалено «з важким серцем». “Незважаючи на всі проблеми, які створила пандемія, ми неймовірно старанно працювали протягом останніх двох років, щоб зміцнити нашу присутність в аеропорту Корнуолла Ньюквей”, – заявили перевізники. Однак, за їх словами, вони у безвихідному становищі через високі ціни на паливо та зростання інфляції.

Це не єдина авіакомпанія, яка майже повністю знімає програми вильоту з регіонів Великобританії. Так, Wizz Air у зв’язку з економічним тиском на шість місяців практично повністю припиняє літати з Кардіффа, заявляючи, що в умовах складного макроекономічного середовища зберігати ці рейси недоцільно. Британський нацперевізник British Airways також заявив про відміну понад 10 тис. рейсів до березня.

Аналогічна картина, до речі, й у Європі. Нагадаємо, згідно з заявою Lufthansa, рейси буде скасовано у зимовому розкладі польотів у період з 30 жовтня 2022 року по 26 березня 2023 року. Насамперед скасування торкнуться внутрішніх рейсів перевізника по Німеччині, а також рейсів у межах Європи. Туристи отримають сповіщення через систему бронювання. Подробиці читайте у посиланні.