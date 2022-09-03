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Велика БританіяТуризм

Новий удар по туризму: перша європейска авіакомпанія відмінила всі свої рейси до весни 2023 року

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Європейські авіакомпанії продовжують «політику скасування», причому з’явилася вже перший перевізник, який заявив про повну відміну всіх своїх рейсів до весни наступного року: найбільша британська регіональна авіакомпанія Loganair заявила про те, що з листопада 2022 року по березень 2023 року буде скасовано 300 рейсів. У тому числі буде повністю знято зимову програму польотів з аеропорту Ньюквей (Корнуолл), а також буде скорочено плани на літо 2023 року по польотах з Единбурга і Манчестера.

Як йдеться у заяві Loganair, рішення ухвалено «з важким серцем». “Незважаючи на всі проблеми, які створила пандемія, ми неймовірно старанно працювали протягом останніх двох років, щоб зміцнити нашу присутність в аеропорту Корнуолла Ньюквей”, – заявили перевізники. Однак, за їх словами, вони у безвихідному становищі через високі ціни на паливо та зростання інфляції.

Це не єдина авіакомпанія, яка майже повністю знімає програми вильоту з регіонів Великобританії. Так, Wizz Air у зв’язку з економічним тиском на шість місяців практично повністю припиняє літати з Кардіффа, заявляючи, що в умовах складного макроекономічного середовища зберігати ці рейси недоцільно. Британський нацперевізник British Airways також заявив про відміну понад 10 тис. рейсів до березня.

Аналогічна картина, до речі, й у Європі. Нагадаємо, згідно з заявою Lufthansa, рейси буде скасовано у зимовому розкладі польотів у період з 30 жовтня 2022 року по 26 березня 2023 року. Насамперед скасування торкнуться внутрішніх рейсів перевізника по Німеччині, а також рейсів у межах Європи. Туристи отримають сповіщення через систему бронювання. Подробиці читайте у посиланні.

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