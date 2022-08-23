Остання заява німецького нацперевізника – авіакомпанії Lufthansa – підтвердила найпохмуріші прогнози на майбутній туристичний сезон 2023 року. Авіакомпанія офіційно оголосила, що скасування рейсів через нестачу персоналу триватиме ще довго – як мінімум до кінця зимового сезону, тобто до кінця березня, а швидше за все – і до літа 2013 року. Аналогічні терміни називають інші великі європейські перевізники.

Згідно з заявою Lufthansa, рейси будуть скасовані у зимовому розкладі польотів у період з 30 жовтня 2022 року до 26 березня 2023 року. Насамперед скасування торкнуться внутрішніх рейсів перевізника по Німеччині, а також рейсів у межах Європи. Туристи отримають сповіщення через систему бронювання.

Аналогічна заява прозвучала і від британської національної авіакомпанії British Airways, яка лише з липня до жовтня скасувала ще 10’300 рейсів. У зимовому сезони скасування триватимуть — ще 10’000 рейсів, запланованих з аеропорту Хітроу з жовтня 2022 року до березня 2023 року, буде скасовано. Причина та сама: брак персоналу в аеропортах Європи, що негативно позначається на діяльності авіакомпаній. У результаті до кінця березня було ухвалено 8% скорочення рейсів. Ще 600 рейсів, що входять і виходять із цього аеропорту, буде скасовано до 29 жовтня. Детальніше читайте тут.

Як заявляють перевізники, ці рішення прийняті, «щоб мінімізувати збої в польотах, які відбуватимуться взимку». Британський перевізник також додає, що в основному будуть скасовані близькомагістральні рейси, але деякі далекомагістральні рейси це теж торкнеться. Більшість скасування буде зроблено на маршрутах з більш ніж одним рейсом на день, додали у британській авіакомпанії.