На пляжі в Таїланді росіянка відкусила шматок пальця туристці з Британії

У пляжному клубі Koh Raham на острові Пханган стався конфлікт за участю туристів із Росії. Як повідомляють тайські ЗМІ, пара з нашої країни сиділа на кріслах-мішках у барі. У цей час сусідні місця вирішили зайняти жінки з Британії та Німеччини із собакою. Ця ідея не сподобалася туристці із Росії.

Вона почала суперечку з британкою. У те, що відбувалося, втрутився офіціант закладу, який дозволив гостям зайняти вільні місця. Однак конфлікт після цього не вщух. Він, судячи з опису, не був лише словесним – подруга британки повідомила, що росіянці дісталося по голові. Як стверджують джерела, після цього вона вчепилася зубами в руку кривдниці і відкусила кінчик подушечки пальця. До речі, палець виявився середнім. Чи це випадковістю, чи причиною став якийсь жест, не уточнюється.

Після того, що сталося, російську пару зупинив наряд поліції. Як з’ясувалося, при собі туристи мали лише фотографію паспорта. Їх відпустили в готель за документами, попередивши необхідність з’явитися в дільницю. Однак, за словами журналістів, пара не виконала вимог і полетіла до Малайзії. Постраждала британка у спробах врятувати палець спочатку отримала допомогу у місцевій лікарні, а потім вирушила на батьківщину для операції з реплантації.