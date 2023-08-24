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На мені бомба: літак, що летів із туристами до Анталії, висадили з криками та спецназом

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На мені бомба: літак, що летів із туристами до Анталії, висадили з криками та спецназом

Літак із туристами на борту, який виконував рейс із британського Іст-Мідлендс до турецької Анталії, не вилетів із пункту призначення за розкладом через загрозу вибуху одного з пасажирів. Пізніше його затримав спецназ, а всіх туристів висадили з криками, щоб перевірити судно на предмет бомби.

Інцидент стався 21 серпня ввечері на очах переляканих пасажирів, коли рейс LS653 компанії Jet2, який прямував до Туреччини, мав розпочати зліт о 16:45, але був змушений залишитися в аеропорту Іст-Мідлендс. Причина – заява одного із пасажирів про наявність вибухового пристрою на борту. Поліція оперативно відреагувала на цей тривожний виклик.

Відеозаписи, опубліковані очевидцями в соцмережах, показали озброєних поліцейських, які увійшли на борт і наказали чоловікові підняти руки та йти до виходу. За ним пішла його дружина, голова якої була вкрита хусткою. Незважаючи на напруженість подій, внаслідок обшуку літака, на щастя, бомбу не виявили. Поліція Лестершира наголосила, що загроза виявилася «нереальною».

Один із туристів, який у цей час був у салоні, розповів таке: «Ми мали вилетіти о 17:35 вечора. Я летів один із своїми двома маленькими хлопчиками, які грали у телефонах. Весь літак понурився у стан тривоги. Там було близько двох десятків поліцейських.

Далі, як випливало з повідомлення поліції, чоловіка заарештували за підозрою в зберіганні вибухових речовин, але після обшуку літака і перевірки ситуації його було звільнено під заставу. Проте розслідування триває, а перевізник вибачився перед пасажирами через незручності, спричинені інцидентом, і повідомив, що рейс успішно полетів після висадки порушника.

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