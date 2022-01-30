Лондонський тиждень моди 2022: все, що потрібно знати про подію цього року

Одна з найгарячіших подій у календарі моди, Лондонський тиждень моди, пройде 18-22 лютого як гібрид цифрового та фізичного заходу.

Це можливість для провідних британських дизайнерів продемонструвати свої колекції жіночого, чоловічого та гендерно-нейтрального одягу. Ось як ви можете взяти участь в офіційному показі та як знайти альтернативну моду в Лондоні протягом усього тижня.

Як взяти участь у Лондонському тижні моди у 2022 році

Лондонський тиждень моди – одна з священних подій “великої четвірки”, що проходять двічі на рік (інші – Нью-Йорк, Мілан та Париж). У минулому представники широкого загалу могли купувати квитки на обмежену кількість показів. Однак для п’ятиденної фієсти дизайну одягу 2022 року відвідувачам необхідно заздалегідь отримати акредитацію на всі фізичні покази, а потім запросити запрошення у кожного окремого бренду, щоб отримати доступ на подіуми та заходи. Якщо ви не є закупником одягу, інсайдером індустрії або впливовою особою в соціальних мережах, яка бере участь у виставці у професійній якості, ви навряд чи потрапите всередину.

Хороша новина полягає в тому, що цифровий центр Лондонського тижня моди оновлюється цілий рік і є безкоштовним та доступним для всіх, хто зацікавлений у перегляді чи покупці колекцій. Попередня цифрова програма на лютий 2022 року – це різноманітний розклад подіумних показів, презентацій, зустрічей та заходів по всьому місту. Що ще можна відсвяткувати в Лондоні, якщо вас надихають найкращі зразки моди?

Вивчіть колекції та виставки у Музеї Вікторії та Альберта

Музей Вікторії та Альберта встановлює стандарти практично для всіх інших музеїв світу, орієнтованих на дизайн. Поряд із постійною колекцією одягу (вирушайте до Зали 40), тут проводяться виняткові виставки, на яких можна побачити таких новаторських дизайнерів, як Олександр Маккуїн, Вів’єн Вествуд та Крістіан Діор. Fashion in Motion – це серія живих модних заходів, що проводяться у V&A, покликаних донести подіумний досвід до широкої аудиторії. Найголовніше, що вхід до музею безкоштовний (попередньо забронюйте час входу), а квитки на тимчасові виставки рідко коштують понад 20 фунтів стерлінгів.

Переглянути або купити унікальні речі

Якщо ви вирішили пройтися вітринами або хочете повністю оновити гардероб, у Лондоні є все: від розкішних магазинів Liberty на Ріджент-стріт або Selfridges на Оксфорд-стріт до химерних знахідок в Annie’s Vintage Costume & Textiles в Камдені.

На приміських центральних вулицях Лондона часто зустрічаються благодійні магазини, в яких добровольці продають пожертвувані речі, які вживалися. Якість у них різна, але один з них, відомий своєю атмосферою бутика та першокласним одягом, – це магазин Mary’s Living & Giving в Іслінгтоні, де можна знайти дизайнерські сукні або куртки за ціною від 60 до 80 фунтів стерлінгів, а виручка йде на підтримку дитячої благодійної організації

У лондонських районах Спіталфілдс, Далстон, Шордич і Брік-Лейн також варто відвідати безліч магазинів уживаних речей, де продаються незвичайні та єдині у своєму роді речі. Вінтажний спортивний одяг можна знайти у кіосках на Старому ринку Спіталфілдса.

Ідіть туди, де вас можуть побачити та бути поміченими

Ваші шанси потрапити на ексклюзивну вечірку після показу мізерно малі, а оскільки Британська рада моди не проводить офіційних Show Space і місця проведення заходів не були оголошені, натрапити на натовп глядачів Тижня моди ще складніше.

Найкращим варіантом для вас буде забронювати номер в офіційному готелі Тижня моди в Лондоні, The Londoner на Лестер-сквер, і ви зможете зустрітися з кимось із модної тусовки за сніданком або келихом “Кривавої Мері”.

Або відмовитись бути відданим послідовником моди

Не секрет, що індустрія моди є однією з найменш стійких і активістський колектив Extinction Rebellion раніше закликав Лондон повністю скасувати подібні модні заходи. В даний час демонстрації або протести проти Лондонського тижня моди 2022 відкрито не рекламуються, але ідея групи залишається незмінною: ми повинні зменшити наш вплив на навколишнє середовище шляхом переробки, обміну та купівлі вживаних речей.