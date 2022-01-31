Літаки найбільшої авіакомпанії були вражені комахами, які можуть призвести до катастрофи лайнера

Не тільки птахи виявляються небезпечними для літаків – небезпеку можуть представляти і комахи. Такі дані подано британське Управління з розслідування авіаційних подій (AIIB).

Вісім літаків за рік не змогли вилетіти з лондонського аеропорту Хітроу в липні минулого року через те, що осині та бджолині гнізда заблокували важливі «зонди Піто» – спеціальні пристрої, які використовуються для вимірювання швидкості літака.

Сім літаків належали British Airways, один — Virgin Atlantic. “Боїнг 777-300, G-STBJ, припаркований на стоянці TA6, виявив, що його правий датчик Піто заблокований” комахою, імовірно бджолою або осою”, – йдеться у звіті.

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При цьому офіційні особи попередили, що ненадійна або заблокована індикація швидкості є «серйозною небезпекою». Це означає, що пасажири були в небезпеці, якби літак злетів, як планувалося.

При цьому авіаексперти побоюються, що подібні події можуть і повторитися з появою великої кількості комах. “Ризик більшої кількості блокувань зондів може бути значним”. Для зниження ризику в майбутньому знадобиться попереджувальне управління місцем проживання та моніторинг повітряних суден», – запевняють експерти.

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