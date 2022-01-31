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Велика БританіяТуризм

Літаки найбільшої авіакомпанії були вражені комахами, які можуть призвести до катастрофи лайнера

Гліб Парфененко
Літаки найбільшої авіакомпанії виявилися враженими комахами, які можуть призвести до катастрофи лайнера

Не тільки птахи виявляються небезпечними для літаків – небезпеку можуть представляти і комахи. Такі дані подано британське Управління з розслідування авіаційних подій (AIIB).

Вісім літаків за рік не змогли вилетіти з лондонського аеропорту Хітроу в липні минулого року через те, що осині та бджолині гнізда заблокували важливі «зонди Піто» – спеціальні пристрої, які використовуються для вимірювання швидкості літака.

Сім літаків належали British Airways, один — Virgin Atlantic. “Боїнг 777-300, G-STBJ, припаркований на стоянці TA6, виявив, що його правий датчик Піто заблокований” комахою, імовірно бджолою або осою”, – йдеться у звіті.

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При цьому офіційні особи попередили, що ненадійна або заблокована індикація швидкості є «серйозною небезпекою». Це означає, що пасажири були в небезпеці, якби літак злетів, як планувалося.

При цьому авіаексперти побоюються, що подібні події можуть і повторитися з появою великої кількості комах. “Ризик більшої кількості блокувань зондів може бути значним”. Для зниження ризику в майбутньому знадобиться попереджувальне управління місцем проживання та моніторинг повітряних суден», – запевняють експерти.

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