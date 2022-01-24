Культовий літак авіакомпанії British Airways перетворили на бар для проведення елітних вечірок

Ресторан на борту Boeing 747 знаходиться в приватному аеропорту Котсуолд у Великій Британії, передає Daily Star.

Примітно, що борт був викуплений лише за один фунт стерлінгів у 2020 році, після того, як авіакомпанія прийняла рішення відправити літак “на пенсію” через малий попит під час пандемії. Внутрішній простір літака та освітлення переобладнали під танцпол, бар та місце проведення як приватних вечірок, так і корпоративних заходів.

“Я заплатила за літак один фунт стерлінгів, але ми маємо певні зобов’язання підтримувати борт у належному стані для громадського користування. Ми витратили близько 500 000 фунтів стерлінгів на переобладнання літака. Вважаю, що це гарне вкладення грошей”, – поділилася виконавчий директор аеропорту Сюзанна Харві.

Аеропорт Котсуолд – найбільший приватний аеропорт у Європі. Він є сімейним бізнесом. За проведення приватної вечірки на борту гостям потрібно заплатити близько 1000 фунтів стерлінгів на годину. Господарі ресторану зазначають, що їх уже завалили запитами, зокрема, від Netflix. За словами виконавчого директора аеропорту, планується також запустити додаток для замовлення екскурсії літаком.

Літак було вирішено перетворити на ресторан ще у жовтні 2020 року, а до створення ресторану доклали руку інженери Boeing 747. Цей літак під назвою “Негус” увійшов до складу флоту British Airways 15 лютого 1994 року. Він виконав 13 398 рейсів, налітавши 118 445 годин та майже 60 мільйонів миль (96 560 640 кілометрів). Останній пасажирський рейс “Негус” здійснив 6 квітня 2020 року з Майамі до Хітроу.