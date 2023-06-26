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Два п’яні російські туристи напали на англійських бортпровідників рейсу до Туреччини, літак вимушено сів у Греції

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Два п'яні російські туристи напали на англійських бортпровідників рейсу до Туреччини, літак вимушено сів у Греції

Про авіадебош, розповіла турецька преса. На борту британської авіакомпанії EasyJet, який летів з Манчестера до Туреччини два бешкетники, причому ними виявилися двоє п’яних російських туристів, напали на англійських бортпровідників. У результаті літак вимушено сів у Салоніках до Греції.

За даними ЗМІ, двоє чоловіків віком 48 і 39 років зчинили на борту раннього ранкового рейсу такий скандал, що літак був змушений здійснити екстрену посадку. При цьому «загрози нападу не було», пояснили бортпровідники, але двоє чоловіків «словесно та фізично» ображали бортпровідників та інших пасажирів. Причина бешкету найімовірніше зайва кількість алкоголю — джерела запевняють, що «під кріслами пасажирів було виявлено порожні пляшки з-під алкоголю».

У результаті о 1:50 лайнер здійснив екстрену посадку в аеропорту міста Салоніки. Росіяни були висаджені — їх звинувачено у порушенні громадського порядку, збій у розкладі, непокорі інструкціям екіпажу, а також створення загрози безпеці польотів.

Бешкетники були затримані грецькою поліцією. Ситуація при цьому ускладнюється тим, що шенгенської візи бешкетники не мають, і перебувати на території Греції вони права не мають. При цьому суд із приводу бешкетників призначений на листопад. Лайнер же, з якого зняли росіян, вилетів у Даламан.

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