Діти і пенсіонери непритомніли: в Британії туристів замкнули в літаку Ryanair на 4 години при 40 градусах спеки

“Ми були як випічка в духовці”, – поскаржилися пасажири лоукостера Ryanair, що вилітав на Майорку. Їм довелося просидіти замкненими в літаку на руліжній доріжці без кондиціонера при 40 градусах зовні чотири години. Як розповіли туристи, діти і люди похилого віку непритомніли.

«Люди були в паніці. Було набагато спекотніше, ніж ті 40 градусів, що були зовні», – розповідає 41-річний Девід Грін, один із тих хто був на борту. За його словами, рейс мав вилетіти об 11 ранку, пасажирів завантажили і вони так і сиділи — у закритому літаку, «схожому на духовку», де нічого не працювало.

«Це був абсолютний хаос. Діти просили води та знімали одяг», – додає турист. При цьому, за його словами, бортпровідники, у котрих просили води, відповідали: «Це не моя робота». «Температура, схожа на сауну, призвела до того, що діти і люди похилого віку непритомніли», – додав турист.

У результаті їх муки скінчилися лише за чотири години: о 15:00 туристів пересадили в літак із кондиціонером.