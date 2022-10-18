“Дім дракона”: Де знімався популярний серіал

Побачити наживо місця, де знімався улюблений серіал – завжди чудова ідея для фанатів. Dip.org.ua із посиланням на Capsulenz.com розповідає про місця, де знімався популярний серіал “Дім дракона”.

Маразіон. Корнуолл, Великобританія

Стародавнє ринкове місто Маразіон – це м’які піщані пляжі, синє море та кам’яні стіни рибальських будиночків. Головна перлина Корнуолла – острів святого Михайла, на якому розташувався величний замок. Тут було знято багато серій приквела “Ігри престолів”. За кілька хвилин їзди знаходиться мальовничий пляж Холіуелл, гаряча точка для серфінгу, яка використовувалася для кількох бойових сцен. Тут можна зайнятися кайтсерфінгом, падлбордингом, подивитися на дельфінів та поплавати з тюленями, зробити фото морських пейзажів.

Хартленд. Північний Девон, Великобританія

Любителям серіалу з усього світу сподобаються скелі, що височіють набережною Хартленд XVI століття, до якої можна дістатися по популярній стежці. Прогулянки по скелях, види на узбережжя, велика різноманітність польових квітів та диких тварин – ідеальне місце для туристів та фотографів. Найдраматичніші сцени серіалу “Дім дракона” були зняті тут, серед скелястих утворень та горбистих зелених пагорбів. Мандрівники можуть досліджувати ті самі вулички та стародавні ліси, якими гуляли актори, відкрити для себе пляжі та водоспади вздовж півострова. Туристам пропонують також вертолітні прогулянки, щоб з висоти пташиного польоту побачити узбережжя та дізнатися легенди про аварії корабля минулого.

Касерес, Естремадура, Іспанія

Мандрівники відчують себе ніби у Середньовіччі. Таємниче місто Касерес розташоване в Естремадурі, на заході Іспанії. Захищені оборонними стінами, його вузькі бруковані вулички та давні кам’яні стіни оточені палацами, особняками, арками та церквами, а обрій прикрашений вежами, шпилями та горгульями. Один із найкрасивіших міст Іспанії, Касерес був постійним місцем зйомок серіалу “Дім дракона”. Місто було оголошено об’єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через поєднання готичної та ренесансної архітектури, а парк дель Прінсіпе, відомий своїми фонтанами, садами та скульптурами, пропонує мандрівникам насолодитися чарівною зеленою оазою старого світу. Туристи можуть взяти кінну прогулянку долиною Амброз і поринути у красу навколишньої місцевості.

Монсанто, Чентро, Португалія

Гігантські гранітні валуни, врізані в схили і вздовж нього, утворюють стіни будинків у типово португальському селі Монсанто. Це унікальне гірське село, розташоване на вершині пагорба фортеця замку Монсанто, тепер у руїнах, має обнесені стіною двори та хитромудрі арочні ворота. Відвідувачі можуть піднятися на схил пагорба, щоб увійти у двері, де проходили зйомки, помилуватися чудовими краєвидами з висоти. У Монсанто також є різні садиби XVIII століття і романські каплиці. Неподалік каплиці Святого Духа знаходиться будинок Фернандо Намора, відомого португальського лікаря. Сусідній Каштелу-Бранку відомий своїм химерним старим містом та красивим садом у стилі бароко з елегантними фонтанами та плиткою.

“Дім дракона” – приквел знаменитої “Ігри престолів”. Події у новому серіалі розгортаються за 172 роки до народження Дейєнеріс Таргарієн та битви за Залізний трон.