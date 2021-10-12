Останній комікс «Супермен: Син Кал-Ела» вийде в листопаді. Головний герой виявиться бісексуалом

«У п’ятому виданні серії коміксів DC «Супермен: Син Кал-Ела» Джон Кент виявиться бісексуалом і закохається в свого друга Джея Накамура, – сказав видавець.

У серіалі «Супермен: Син Кал-Ела» розповідається про Джонатана Кенті, сина Кларка Кента і Лоїс Лейн, нового Земної Супермена. Накамура ж, з іншого боку, репортер з рожевим волоссям, що вперше з’явився в третьому епізоді серіалу.

У цій останній частині Кент закохається в журналіста після того, як, за словами DC, «морально і фізично випалює його, намагаючись врятувати всіх, кого може». Подальші подробиці сюжету будуть розкриті в коміксі, коли він вийде в листопаді. Проте, DC поділилися двома фотографіями: на одній зображений Супермен, цілющий Накамуру, а на інший вони сидять разом на даху.

Том Тейлор, автор сценарію серіалу, сказав, що еволюція нового Супермена відповідає цінностям, які завжди представляв персонаж, і відображає досвід багатьох фанатів. – Супермен завжди символізував надію, правду і справедливість. Сьогодні цей символ означає щось більше. «Сьогодні все більше людей можуть побачити себе в самому могутньому герої коміксів», – пояснив він.

Накамура і Кент – не єдині герої ЛГБТК + у всесвіті DC. Раніше Тім Дрейк, один з багатьох Робінів, зустрічався з чоловіком, а жінка-Бетмен, відома як Кейт Кейн, була покарана в одному коміксі за відносини з жінкою. Харлі Квінн кинула Джокера заради Отруйного плюща в останньому серіалі, а з 2017 року в історії Бетмена також з’являється трансгендерних вчений Вікторія Октябрь.