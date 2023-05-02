Палац із культового фільму “Хрещений батько” виставили на продаж

Замок із третьої частини культового фільму “Хрещений батько” виставлений на продаж, відомий кінофанатам об’єкт збудований у XIX столітті, а оцінюють будинок у 6,6 мільйона доларів.

За інформацією Insider, палац знаходиться у місті Ачіреалі на узбережжі Сицилії.

За даними видання, територія довкола замку – близько 43 тисяч квадратних футів. У будинку розташовані 22 спальні та винний льох. Сам палац має неоготичну архітектуру та обрамлений двома вежами.

“Спочатку будівлю було збудовано як музей. Італійський барон Агостіно Пеннісі побудував палац у 1880 році для розміщення своєї колекції творів мистецтва. Натомість його родина прожила там п’ять поколінь”, – повідомив агент італійської компанії Sotheby’s International Realty.

Кіномани можуть дізнатися про сходи і кілька кімнат на першому поверсі, які режисер Френсіс Форд Коппола показав у своєму кіношедеврі “Хрещений батько – 3”. Однак багата історія будинку сама гідна екранізації.

“За даними Sotheby’s, під час Другої світової війни замок використовувався німецькою армією як база матеріально-технічного постачання, а пізніше союзники перетворили його на польовий госпіталь”, – пише видання.

Після війни родина Пеннісі повернулася до замку: власники будинку використовували його під час осіннього збирання винограду.

“Три роки тому майно виставив на продаж один із нащадків барона”, – розповідає джерело.

Стати господарем будинку та відчути себе легендарним доном можна за 6,6 мільйона доларів.

“На першому поверсі є дві тераси з видом на величезну територію та зал для прийомів з каміном, де вигравіровані ініціали сім’ї. На другий поверх ведуть великі мармурові сходи.

Весь будинок досі прикрашений антикварними меблями, розкішними люстрами та старовинними витворами мистецтва. На території також є каплиця, прикрашена фресками, та приватний парк із фонтанами та пишними рослинами. Мальовнича дорога, яка веде до будинку, обрамлена пальмами”, – розповідає ресурс.

“Пеннісі використовували каплицю для святкування Різдва та недільних мес. З 1970-х років каплицю та парк почали здавати для проведення приватних весіль та церемоній”, – уточнив представник італійського Sotheby’s.