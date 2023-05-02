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Палац із культового фільму “Хрещений батько” виставили на продаж

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Палац із культового фільму

Замок із третьої частини культового фільму “Хрещений батько” виставлений на продаж, відомий кінофанатам об’єкт збудований у XIX столітті, а оцінюють будинок у 6,6 мільйона доларів.

За інформацією Insider, палац знаходиться у місті Ачіреалі на узбережжі Сицилії.

За даними видання, територія довкола замку – близько 43 тисяч квадратних футів. У будинку розташовані 22 спальні та винний льох. Сам палац має неоготичну архітектуру та обрамлений двома вежами.

Палац із культового фільму "Хрещений батько" виставили на продаж

“Спочатку будівлю було збудовано як музей. Італійський барон Агостіно Пеннісі побудував палац у 1880 році для розміщення своєї колекції творів мистецтва. Натомість його родина прожила там п’ять поколінь”, – повідомив агент італійської компанії Sotheby’s International Realty.

Кіномани можуть дізнатися про сходи і кілька кімнат на першому поверсі, які режисер Френсіс Форд Коппола показав у своєму кіношедеврі “Хрещений батько – 3”. Однак багата історія будинку сама гідна екранізації.

Палац із культового фільму "Хрещений батько" виставили на продаж

“За даними Sotheby’s, під час Другої світової війни замок використовувався німецькою армією як база матеріально-технічного постачання, а пізніше союзники перетворили його на польовий госпіталь”, – пише видання.

Палац із культового фільму "Хрещений батько" виставили на продаж

Після війни родина Пеннісі повернулася до замку: власники будинку використовували його під час осіннього збирання винограду.

“Три роки тому майно виставив на продаж один із нащадків барона”, – розповідає джерело.

Стати господарем будинку та відчути себе легендарним доном можна за 6,6 мільйона доларів.

Палац із культового фільму "Хрещений батько" виставили на продаж

“На першому поверсі є дві тераси з видом на величезну територію та зал для прийомів з каміном, де вигравіровані ініціали сім’ї. На другий поверх ведуть великі мармурові сходи.

Палац із культового фільму "Хрещений батько" виставили на продаж

Весь будинок досі прикрашений антикварними меблями, розкішними люстрами та старовинними витворами мистецтва. На території також є каплиця, прикрашена фресками, та приватний парк із фонтанами та пишними рослинами. Мальовнича дорога, яка веде до будинку, обрамлена пальмами”, – розповідає ресурс.

Палац із культового фільму "Хрещений батько" виставили на продаж

“Пеннісі використовували каплицю для святкування Різдва та недільних мес. З 1970-х років каплицю та парк почали здавати для проведення приватних весіль та церемоній”, – уточнив представник італійського Sotheby’s.

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