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Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Плануєте літню відпустку? Чому б не піти стопами своїх улюблених кіногероїв? Перенестися в магічний світ кіно неможливо, але відвідати мальовничі місця, де знімалися культові фільми та серіали цілком реально.

Кінотуризм – новий вид туризму, який по праву завойовує все більшу популярність у світі. Фанати-шанувальники кіно та телебачення платять великі гроші і зазнають негараздів, аби побувати в тих місцях, де знімалися їхні улюблені кінострічки.

Село Хоббітон у Новій Зеландії – трилогія “Володар кілець” та “Хоббіт”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Затишне містечко Хобітон, де живуть Фродо та Більбо Беґгінси, є вигаданим, але відвідати декорації фільму ви можете цілком реально. У новозеландському місті Матамата є цікаві екскурсії з гідом по місцях зйомок, таких як Green Dragon Inn, Hobbit Holes і Mill.

Скарбниця Ель-Хазне в Петрі, Йорданія – “Індіана Джонс і останній хрестовий похід”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Шанувальники пригодницької серії з дитинства мріяли побачити наживо ефектний та містичний храм Святого Грааля, висічений у стіні каньйон. Насправді храм Ель-Хазне є давнім мавзолеєм у Петрі. Входити всередину туристам заборонено, але захопитись дивом стародавньої архітектури вам ніхто не завадить.

Дубровник, Хорватія – “Гра престолів”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

У прибережному місті Дубровник у Хорватії немає драконів, але є вражаюча готична архітектура та ефектні краєвиди. Не дарма саме тут розташувалася столиця Семи Королівств із культового серіалу HBO. Відвідати найвідоміші місця та зробити найкрасивіші фото ви можете у районі Старого міста.

Вокзал Кінгс-Крос у Лондоні – “Гаррі Поттер”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Кожен фанат поттеріани, що себе поважає, мріє потрапити на найбільший і найгучніший вокзал Лондона. Саме тут знаходиться чарівна платформа “9 та три чверті”, звідки можна доїхати прямо до Гоґвортсу. Не обіцяємо, що ви пройдете через цегляну стіну та потрапите до знаменитої школи чарівників, але магічну фотосесію влаштувати можна.

Долина Ханапепе на Кауаї, Гаваї – “Парк Юрського періоду” та “Світ Юрського періоду”.

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Пам’ятаєте сцену, в якій актори летять на Ісла-Нублар, а за ними спадає гігантський водоспад? Ви можете побачити його наживо, забронювавши квиток на Гаваї. Чудо природи знаходиться в пишній долині Ханапепе на Кауаї. Крім того, туристам доступні тематичні тури з гідом “Парком Юрського періоду”, а саме місцями зйомок культового фільму.

Острів Скелліг-Майкл, графство Керрі, Ірландія – “Зоряні війни: Пробудження сили” та “Зоряні війни: Останні джедаї”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Знаєте, хто “зіграв” кам’янисту планету Ач-То в “Пробудженні сили” та “Останніх джедаях”? Самотній острів Скеллінг Майкл у віддаленій частині Ірландії. Більшість сцен фільмів знімалася на тлі 1500-річного гельського монастиря, який може відвідати будь-який охочий турист.

Пойнт-Дюм, Малібу – “Планета мавп”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Цей скромний пляж на узбережжі Каліфорнії є не тільки ідеальним місцем для лінивої відпустки, але й частиною одного з найвідоміших сюжетних поворотів в історії кінематографу. Наприкінці фільму “Планета мавп” герої йдуть тим самим пляжем, вважаючи, що знаходяться на іншій планеті, перед тим як натрапити на руїни Статуї Свободи. Хоча статуя стоїть на своєму місці у Нью-Йорку, фанати регулярно фотографуються на тлі морського пейзажу.

Замок Бельвуар, Вілтон Хаус, будинок Берглі та Хатфілд Хаус в Англії – “Корона”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Зйомки гучного серіалу проходили по всьому Сполученому Королівству, але тільки чотири англійські маєтки реально пов’язані зі справжньою монархією: маєтку Бельвуар, Вілтон Хаус, Берглі Хаус і Хатфілд Хаус. Замок Бельвуар та будинок Вілтона “грали ролі” Віндзорського та Букінгемського палаців.

Храм Байон, Камбоджа – “Лара Крофт: Розкрадача гробниць”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Кам’яний палац фільму з Анджеліною Джолі знаходиться в Комбоджі. Ефектний храм Байон можна побачити в столиці Джаявармана Ангкор Том. Спочатку він був побудований як буддійський храм, але тепер туристи приїжджають сюди, щоб побачити ієрогліфічне мистецтво Байона та “вежі з обличчями”.

Cafe Des Deux Moulins (“Два млини”) в Парижі – “Амелі”

Для фанатів кіно: новий вид туризму набирає популярності у світі

Атмосферне кафе на Монмартрі є обов’язковим для відвідування шанувальниками французьких романтичних комедій. У цьому типовому паризькому закладі працювала приваблива героїня фільму. Відчути себе парижанкою та побачити фотографії зі зйомок Амелі ви можете на вулиці Лепік, 15.

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