Доступні туристам: п’ять готелів, де знімали знамениті фільми

RBC Style вибрав чотири фільми та один серіал, дія яких розгортається у реальних готелях, куди можна приїхати та відчути себе кіногероєм.

“Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів”

На початку року на Netflix вийшов новий сезон “Американської історії злочинів” – серіалу про гучні злочини століття. Цього разу детективи розслідують вбивство Джанні Версаче, власника одного з найуспішніших модних будинків 1990-х років: його було застрелено на порозі вілли в Маямі-Біч серійним вбивцею Ендрю Кьюнененом.

Після смерті дизайнера сім’я продала будинок і нові власники перетворили його на готель The Villa Casa Casuarina.

Майже всі інтер’єри та декораторські рішення Версаче тут збереглися: можна повечеряти в ресторані, який колись був їдальні модельєра, поспати на гігантських ліжках у шикарних спальнях, насолодитися видом на океан і поплавати в басейні, з якого в серіалі ефектно виходив Рікі Мартін. Свого часу кутюр’є витратив на реновацію та декор будинку 1930 року спорудження 33 мільйони доларів, а зараз тут можна провести ніч щонайменше за 900 доларів.

“Кімната з видом”

Назва фільму говорить сама за себе: все найважливіше відбувається в кімнаті флорентійського готелю з дивовижним видом на річку Арно та Понте-Веккйо. Молода вихована англійка Люсі приїжджає до Флоренції з такою ж вихованою тіткою Шарлоттою. Дівчина планувала цікаву подорож Тосканою, а в результаті вона перетворилася на захоплюючу історію першого кохання.

Для романтичного сюжету режисер Джеймс Айворі обрав ідеальні декорації: казкова Флоренція, сліпуче сонце і, головне, вид із вікна номера Люсі, який люб’язно поступилися ним із тіткою молодий красень Джордж Емерсон та його батько. Картину знімали у флорентійському готелі Hotel degli Orafi (у фільмі – Pensione Bartolini). Будівля, де розташований готель, зведена у XIII столітті, колись у ньому був монастир.

З XIX століття готель став популярним місцем, тут зупинялися мандрівники з різних країн, але найчастіше саме з Великобританії. Якщо, плануючи подорож до Флоренції, ви захочете зупинитися тут і насолодитися саме цим видом, подбайте, щоб вам дісталися ключі від номера 414. Одна ніч коштуватиме приблизно 250 євро.

“Складнощі перекладу”

Фільм, що став класикою, про двох нудьгуючих американців у столиці Японії знімали в токійській висотці Park Hyatt. Актор Боб Харріс, який страждає від екзистенційної кризи, у виконанні Білла Мюррея знайомиться із задумливою дівчиною Шарлоттою (Скарлетт Йоханссон) у барі готелю. Боб приїхав до Токіо зніматися в рекламі віскі, а Шарлотта супроводжує чоловіка, успішного фотографа, який працює цілими днями. Обидва герої почуваються чужими в мегаполісі, це їх зближує, і вони вирушають у надзвичайні пригоди містом.

Другу по висоті будівлю Токіо, 52-поверховий бізнес-центр “Сіндзюку Парк Тауер”, збудував японський архітектор Кензо Танге. Готель займає 14 поверхів. Тут понад 170 номерів, вартість однієї ночі – від 350 євро до 6000 євро.

Якщо зупинитися в Park Hyatt Tokyo можливості поки що немає, то зайти в бар на останньому поверсі хмарочоса потрібно обов’язково. Він виступає важливою декорацією у фільмі: тут Боб скоротав не одну ніч, запиваючи погані думки віскі, і вперше зустрів Шарлотту. New York Grill & Bar вважається одним із найкращих коктейльних барів у всьому Токіо. Крім того, звідси відкривається чудовий краєвид на місто та Фудзіяму.

“Молодість”

Два літні друзі, прославлений режисер Мік та відомий композитор Фред, вирушають до Альп, щоб спокійно та тихо провести канікули в горах. Однак чарівні види, зелена трава, свіже повітря, басейн, спа-процедури та інші радощі життя на курорті не дуже цікавлять старіючих геніїв. Вони більше схильні рефлексувати і розмірковувати про молодість. Хоча глядачам серія сюжетів “з життя відпочиваючих”, скоріше, видається недосяжним раєм.

Досконале з погляду картинки кіно вже зрілий Соррентіно знімав у готелі Waldhaus Flims Alpine Grand Hotel & Spa, побудованому в 1877 на популярному швейцарському курорті Флімс. Окрім основної будівлі, схожої на казковий будиночок, є кілька окремих вілл. А поринути у безтурботне життя героїв фільму просто: спа-центр, басейн, тиша, свіже повітря та краса довкола гарантовані.

Щоправда, життя в раю обійдеться у значну суму: одна ніч у такому готелі коштує щонайменше 400 швейцарських франків на двох.

“Керол”

Початківець фотограф Терез, яка тимчасово підробляє в нью-йоркському універмазі, зустрічає там сліпу зрілу жінку Керол. Між ними пробігає іскра, жінки закохуються одна в одну і вирушають у романтичну подорож машиною.

Незважаючи на ідеально відтворену атмосферу Нью-Йорка 1950-х років, його вулиць та магазинів, фільм знімався у Цинциннаті, штат Огайо. Романтичний шикарний готель Drake, де закохані зупинилися відсвяткувати Різдво, насправді – Hilton Cincinnati Netherland Plaza, збудований ще у 1931 році та виконаний у стилі ар-деко.

Його лобі обшите рідкісним бразильським палісандром, прикрашене єгипетським декором та німецьким сріблом. На стінах – фрески, а “дзеркальний хол” повторює інтер’єри Версальського палацу. У готелі 561 номер, а ніч тут коштуватиме в середньому 200 доларів.