2024 року громадянам ЄС доведеться заплатити 12 євро за в’їзд до Великобританії

Громадянам 27 країн Європейського союзу, які подорожують до Великобританії, вже наступного року необхідно буде подати заяву на отримання «електронного дозволу на поїздку» ― ETA. І воно буде платним.

Досі вартість ETA до Великобританії залишалася невідомою, і ось 7 червня департамент віз та імміграції Міністерства внутрішніх справ Великобританії нарешті повідомив, що електронний дозвіл коштуватиме 10 фунтів стерлінгів і буде дійсним протягом двох років.

При цьому, якщо термін дії паспорта закінчується раніше, ніж через два роки, потрібно буде отримати нове ETA.

Залишилося дочекатися конкретної дати у 2024 році, починаючи з якої в’їзд до Лондона без ETA для європейців стане неможливим.

А ось «точка відліку» для громадян інших країн уже відома.

За даними департаменту віз та імміграції Великобританії, перші, кого зобов’яжуть отримати ETA, громадяни Катару. До них нова вимога застосовуватиметься з 15 листопада цього року.

Через кілька місяців, з 22 лютого 2024 року, до цієї схеми будуть включені громадяни кількох інших держав Перської затоки: Бахрейн, Йорданія, Кувейт, Оман, Саудівська Аравія та ОАЕ.

Очікується, що терміни для громадян ЄС та мандрівників з інших країн, таких як США, Австралія та Нова Зеландія, які можуть в’їжджати до Великобританії з туристичними та діловими цілями без віз, будуть оголошені найближчими місяцями.

Єдиною країною, яка не постраждає від запровадження цієї схеми, залишиться Ірландія.

Іноземцям, які мають дозвіл жити, працювати чи навчатися у Великій Британії, не потрібно буде подавати заяву на ETA. Не знадобиться електронний дозвіл і тим, хто прибуває з країн із візовим режимом – їм для поїздки до Великобританії у будь-якому разі потрібно подавати заяву на туристичну чи ділову візу.

Ідея ввести окремий дозвіл для поїздок на Туманний Альбіон виникла після того, як Лондон вийшов з ЄС, а влада ЄС запровадила аналогічну схему, яку називають Європейською системою інформації про поїздки та авторизацію. Вона набуде чинності наступного року.

Дозвіл на поїздку до ЄС коштуватиме 7 євро та матиме строк дії три роки.