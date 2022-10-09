Турист із США розбив статуї у Ватикані після відмови в аудієнції Папи

Як повідомляє газета Il Messaggero, у Ватикані заарештовано туриста зі США, який розбив дві стародавні статуї в музеї К’ярамонті після того, як отримав відмову на прохання про аудієнцію у Папи Римського.
Невдоволений турист у гніві скинув з постаменту стародавнє погруддя і поспішив покинути музей, а по дорозі пошкодив ще одну скульптуру. Фігури налічують 2000 років.
Чоловіка заарештували, поліція вважає, що має проблеми з психікою.
Співробітники музею оцінюють збитки та приступають до негайної реставрації цінних експонатів: одна з фігур втратила ніс.