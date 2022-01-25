Узбекистан скасував тести для туристів з України

З 25 січня туристам, які прибувають до Узбекистану, більше не доведеться складати експрес-тести на коронавірус. Республіканська спеціальна комісія Узбекистану щодо боротьби з коронавірусом скасувала правила, введені лише десять днів тому, передають Новини Узбекистану.

З 15 січня всі прибуваючі мали пред’явити довідку про негативний ПЛР-тест, зданий не більше ніж за 48 годин, а також заплатити п’ять доларів за експрес-тестування. В аеропортах країни рішення спецкомісії призвело до виникнення черг та тисняви. Пасажири були обурені умовами тестування та його ціною.

Таким чином, з 25 січня туристам для поїздки до Узбекистану знадобиться лише один ПЛР-тест: аналіз потрібно зробити за 48 годин до прильоту.

За даними служби санітарно-епідеміологічного благополуччя та громадського здоров’я, вже в перший день запровадження повторного тестування в аеропорту коронавірус було виявлено у 67 з 3801 пасажира, який прилетів до столиці. При цьому всі перевірені мали при собі довідку про негативний результат ПЛР-тесту. Загалом через усі пункти пропуску 15 січня до країни в’їхала 15 041 особа. COVID-19 виявлено у 151 з них, що становить 1 відсоток від усіх, хто прибув до Узбекистану.