Завершення літа не означає, що час відпусток добіг кінця. Автобудинки надають можливість цілорічних подорожей!

За останні кілька років інтерес до автобудинків та караванів значно зріс серед туристів. Все більше людей обирають подорожувати країнами на автобудинках замість традиційного розміщення в готелях, повідомляє автомобільний портал https://auto.dip.org.ua

Подорожі на будинках на колесах стають дедалі популярнішими серед туристів. “Під час пандемії Covid оренда та придбання автобудинків отримали сильний імпульс, тому що обмежилися варіанти подорожей, і з’явилася потреба у більш відокремленому відпочинку, що автобудинки чудово надають. Спочатку автобудинки використовувалися для індивідуальних коротких поїздок, але зараз все більше інтересу викликає покупка особистого автобудинку довгострокова оренда з повним комплексом послуг, що дарує більше свободи для насолоди комфортом транспортного засобу”, – зазначив експерт. Він також підкреслив, що крім усамітнення, подорож автодомом надає можливість для спонтанності, чого не дає авіаперельоти або зупинка в готелях. “На автобудинку ви можете насолоджуватися життям у містах, а також раптово зупинитися на ніч і насолодитися прогулянками в красивих природних куточках, в яких непросто знайти зручне житло. Також автобудинок стане в пригоді, якщо всі місця для розміщення вже зайняті на якомусь великому заході”, наголосив він. Незважаючи на те, що ми частіше бачимо автобудинки на дорогах влітку, вони підходять для подорожей цілий рік. Він також додав, що кінець літа та осінь – чудовий час для поїздок на автобудинку, оскільки на популярних автокемпінгах менше туристів, а також зменшується потік автомобілів.

Як вибрати відповідний автобудинок?

На думку експерта, вибір автобудинку має спиратися на індивідуальні потреби та рівень комфорту. Якщо ви подорожуєте з маленькими дітьми, важливо, щоб в автобудинку було все необхідне для їх безпеки. Також потрібно переконатися, що в автомобілі є місце для всіх пасажирів. Якщо ви плануєте подорожувати з сім’єю чи друзями, то варто розглянути варіанти із більш ніж двома ліжками”, поділився експерт. Важливим аспектом є наявність достатнього простору для зберігання. “Якщо ви активні відпочивальники, які крім подорожей автодомом також люблять кататися на велосипедах або займатися серфінгом, або якщо ви любите готувати на грилі, то важливо переконатися, що в автобудинку є місце для велосипедів, полиці і достатньо місця для зберігання необхідних речей”, сказав він, розповідаючи про чинники, які варто врахувати під час виборів автобудинку.

Вибір між автобудинком та караваном – як вирішити?

За словами експерта, вибір між автобудинком та караваном залежить насамперед від бюджету та особистих переваг. “Автобудинок дорожчий у придбанні, але має більш зручне управління. Караван можна купити дешевше, але варто пам’ятати, що маневрування з ним на дорогах не завжди просто, потрібен певний досвід у водія. Однак подорожі на каравані дозволяють залишити його в автомобільному кемпінгу і вільно пересуватися на звичайному автомобілі, не втрачаючи паркувального місця”, – пояснив експерт. Тому перед вибором варто подумати, які поїздки плануються в майбутньому.

Як спланувати подорож?

Хоча подорожі автобудинками залишають місце для спонтанності, важливо мати спільний маршрут. “Однак деталізувати кожну хвилину не варто, тому що в дорозі завжди знайдуться місця, де захочеться затриматися довше, або виникне бажання здійснити несподіваний обхід, якого не планували спочатку”, пояснив експерт. Він додав, що гнучкість та свобода вибору темпу – важливі переваги подорожей автодомами. З технічного погляду також варто пам’ятати, що довгий час за кермом може виявитися стомливим, тому експерт рекомендує не перевищувати 500 кілометрів на день.

Важливо також заздалегідь дослідити відповідні автомобільні кемпінги. За кордоном, особливо в Європі, треба враховувати, що для ночівлі потрібно буде зупинятися на спеціальних караванних стоянках. Такі паркування зазвичай платні, і час перебування обмежений, тому прибувши на місце, варто врахувати це. Потрібно заздалегідь вивчити умови різних автомобільних кемпінгів, щоб уникнути несподіваних ситуацій, які можуть стати на заваді відпочинку.