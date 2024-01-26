Визначено 100 найкращих пляжів світу

Lonely Planet представив нову книгу “100 найнеймовірніших пляжів світу”, повідомляє DailyMail.

Збірник містить фотографії, рекомендації, як дістатися до кожної локації, та пояснення, чому пляж включений у добірку. До списку входять п’ять мальовничих берегів на Британських островах, а також перлини Карибського басейну, Греції, Гаваїв, Сейшельських островів, Кейптауна та Австралії.

“Відкрийте для себе найнезвичайніші берегові лінії світу в цій сліпучій експозиції різноманітних пляжів — печери, бухти та арки; містичний туман і берегові лінії, що розкинулися; міські та серфінг-пляжі; унікальні утворення, берегові лінії, кольори та перспективи. Це найвражаючі пляжі в світі”, – пише у передмові Lonely Planet.

Описуючи острів Пхі-Пхі в Таїланді, Lonely Planet зазначає, що пляж знову відкрився 1 січня 2022 року, після того, як був закритий протягом чотирьох років для боротьби зі збитками, завданими відвідувачами.

“Затока Мая відповідає навіть голлівудським стандартам тропічного раю. Його чудові піски були використані як знімальний майданчик для блокбастера “Пляж” з Леонардо ді Капріо в головній ролі”, – зазначає Lonely Planet.

До списку найкращих пляжів Океанії путівник включив пляж Blue Lagoon у Нануйя Лайлай, острови Ясава на Фіджі, пляж Лаломану в Уполу, Самоа, а також пляж Тапуаєтаї, острів Айтутакі та острови Кука.

З африканських пляжів до збірки потрапили пляж Кемпс Бей у Кейптауні, острів Мемба на Занзібарі, пляж Ле Морн у Маврикії, Нозі Іранжу в Мадагаскарі та пляж Анс Сорс д’Арган на Сейшельських островах.

Пляж Радханагар на Андаманських островах в Індії, пляж Палолем у Гоа, острів Фулхаду на Мальдівах, острів Падар в Індонезії та багато інших місць Азії також опинилися у книзі Lonely Planet.