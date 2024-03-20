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Названо найщасливішу країну світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найщасливішу країну світу
Photo by MI PHAM on Unsplash

Згідно з дослідженням «Всесвітня доповідь про щастя», Фінляндія всьоме поспіль стала найщасливішою країною у світі.

Трійку лідерів, як і на рік раніше, становлять північні країни: на другому місці Данія, на третьому — Ісландія.

До ТОП-10 найщасливіших країн також увійшли Швеція, Ізраїль, Нідерланди, Норвегія, Люксембург, Швейцарія та Австралія. Україна знаходиться на 105-му місці.

Найнещасливішою країною став Афганістан, який обійшли Ліван, Лесото, Сьєрра-Леоне та Демократична Республіка Конго.

Загалом у рейтингу взяли участь 146 країн.

При складанні «Всесвітньої доповіді про щастя» використовується шість критеріїв, за якими оцінюється рівень щастя в країнах: соціальна підтримка, дохід, здоров’я, свобода, щедрість та відсутність корупції. Публікацію доповіді присвячено Міжнародному дню щастя, що відзначається 20 березня.

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