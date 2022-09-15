Знаменитий фільм з Леонардо Ді Капріо, знятий у Таїланді, викликав паломництво туристів та судові позови

Штраф у 10 млн тайських бат за екологічні збитки «виписав» Верховний суд Таїланду голлівудської кінокомпанії 20th Century Fox. Так суд вирішив справу про компенсацію збитків навколишньому середовищу, заподіяного фільмом «Пляж» (2000) з Леонардо Ді Капріо у головній ролі. “Кінокомпанія знищила пляж, який є частиною національного парку”, – заявили екологи, а подальша його популярність у мандрівників у зв’язку з “кінотуризмом” лише посилила ситуацію.

Нагадаємо, зйомки фільму «Пляж» розпочалися у затоці Майя на островах Пхі-Пхі у провінції Крабі, на півдні Таїланду, 1998 року. Як запевняють автори позову, реконструкція справила руйнівний та тривалий вплив на природне середовище основ. Так, викорчовування рослин на пляжі Майя та вирівнювання бар’єроутворюючих піщаних дюн призвело до масової ерозії ґрунту — тобто без рослин весь пісок просто змило в морі. При цьому пляж був розширений для фільму, що означало усунення природних бар’єрів, що захищають його від моря.

У результаті проти кінокомпанії було подано позов за злочини відповідно до Закону про національні парки Таїланду (1961 рік) та Національного закону про заохочення та збереження якості довкілля (1992 рік). Також звинувачення торкнулося Департаменту лісового господарства Таїланду за те, що він дав кінокомпанії зелене світло на «реконструкцію» затоки Майя.

У результаті Верховний суд зажадав від Департаменту лісового господарства Таїланду використати 10 мільйонів бат від 20th Century Studios для відновлення природного середовища у затоці Майя до її природного статку.

Нагадаємо, що бухту кілька разів закривали для відвідин. Востаннє 250-метровий пляж у затоці Майя відкривався для туристів у січні цього року після трьох з половиною років закриття. Однак доступ туристів здійснювався із суворими заходами з охорони навколишнього середовища — дозволено максимум 375 туристів на годину і лише з 10 ранку до 4 вечора. У липні бухту знову закрили для відвідин. Наступне відкриття очікується 1 жовтня.