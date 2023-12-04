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Міжнародний туризм у 2023 році відновиться майже на 90%

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Міжнародний туризм у 2023 році відновиться майже на 90%
Pixabay

Як заявила Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO), міжнародний туризм до кінця поточного року відновиться майже на 90% рівня допандемійного 2019 року.

За статистикою організації, з січня по вересень у світі було здійснено 975 млн турів, це на 38% більше, ніж за такий же період роком раніше.

За темпами відновлення лідирують країни Близького Сходу, Європи та Африки. Азіатсько-Тихоокеанський регіон, як і раніше, відстає від інших частин світу через повільне відкриття країн після пандемії.

Витрати на міжнародні подорожі у світі неухильно зростають. На думку експертів UNWTO, до кінця поточного року вони досягнуть $1.4 трлн — це 93% від рівня докризового 2019 року.

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