Туреччина посіла 4 місце у новому рейтингу Всесвітньої туристичної організації ООН

Туреччина посіла четверте місце із найбільшою кількістю туристів у світі за підсумками 2022 року, абсолютним лідером стала Франція. Середземномор’я стало найкращим регіоном серед мандрівників, а найчисельнішими туристами за кордоном стали американці, згідно з новим рейтингом Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).
За даними звіту про стан світового туризму, в результаті пандемії COVID-19 минулого року туристична мобільність у всьому світі знизилася на 34% порівняно з допандемійним 2019-м. Однак, незважаючи на складнощі, 2022 року по всьому світу побувала величезна кількість туристів — 963 млн. людей. При цьому загальна сума їх видатків перевищила $1.12 трлн.
Розглянемо, топ-10 країн, які туристи найчастіше відвідували минулого року:
- Франція – 80 млн
- Іспанія – 71.6 млн
- США – 50.8 млн
- Туреччина – 50.4 млн
- Італія – 49.8 млн
- Мексика – 38.3 млн
- Великобританія – 30.5 млн
- Німеччина – 28.4 млн
- Греція – 27.8 млн
- Австрія – 26.2 млн
Важливо відзначити, що Туреччина посіла четверте місце і практично зрівнялася зі турпотоком США. Таким чином, республіка продовжує зміцнювати свою позицію у світовому туристичному ринку та приваблює значну кількість туристів із різних країн.
67% мандрівників віддали перевагу країнам Європи, 16% — Північній Америці, 10% — Азії, 7% — Близькому Сходу, 5% — Африці. За словами голови робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджепа Явуза, які привели турецькі ЗМІ, хоча деякі регіони світу наближаються до допандемічних показників, деякі з них все ще не можуть компенсувати свої втрати, «особливо Азія не змогла відновитися».
Найбільш мандрівними світом націями стали:
- Американці – 114.900 млн осіб. Це 1/3 частини країни.
- Китайці – 114.8 млн осіб за населення в 1.4 млрд осіб.
- Німці – 89.4 млн.
- Французи – 47.7 млн.
- Італійці – 26.3 млн.
- Канадці – 24.4 млн.
- Іспанці – 21.4 млн.
- Росіяни – 20.3 млн.
- Громадяни Південної Кореї – 19.9 млн.
- Українці – 19.8 млн.
Туреччина посіла лише 39-е місце у списку з 4.1 млн осіб, які подорожують за кордон.
Про доходи
Світові доходи від туризму у 2022 році становили $1.12 трлн. У перерахунку кожного мандрівника сума становила $1’051. Розподіл доходів по країнах показав наступне: США – $2’658, за ними послідували Великобританія – $2’232, Німеччина – $1’108, Іспанія – $1′ 017, Італія – $890, Франція – $850-900, Туреччина – $816, Австрія – $732, Мексика – $731 і Греція – $669. При цьому Туреччина посіла 7 місце за середнім доходом від туристів на душу населення і показала зростання на 44% порівняно з 2018 роком.