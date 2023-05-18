Туреччина посіла 4 місце у новому рейтингу Всесвітньої туристичної організації ООН

Туреччина посіла четверте місце із найбільшою кількістю туристів у світі за підсумками 2022 року, абсолютним лідером стала Франція. Середземномор’я стало найкращим регіоном серед мандрівників, а найчисельнішими туристами за кордоном стали американці, згідно з новим рейтингом Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

За даними звіту про стан світового туризму, в результаті пандемії COVID-19 минулого року туристична мобільність у всьому світі знизилася на 34% порівняно з допандемійним 2019-м. Однак, незважаючи на складнощі, 2022 року по всьому світу побувала величезна кількість туристів — 963 млн. людей. При цьому загальна сума їх видатків перевищила $1.12 трлн.

Розглянемо, топ-10 країн, які туристи найчастіше відвідували минулого року:

Франція – 80 млн Іспанія – 71.6 млн США – 50.8 млн Туреччина – 50.4 млн Італія – 49.8 млн Мексика – 38.3 млн Великобританія – 30.5 млн Німеччина – 28.4 млн Греція – 27.8 млн Австрія – 26.2 млн

Важливо відзначити, що Туреччина посіла четверте місце і практично зрівнялася зі турпотоком США. Таким чином, республіка продовжує зміцнювати свою позицію у світовому туристичному ринку та приваблює значну кількість туристів із різних країн.

67% мандрівників віддали перевагу країнам Європи, 16% — Північній Америці, 10% — Азії, 7% — Близькому Сходу, 5% — Африці. За словами голови робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджепа Явуза, які привели турецькі ЗМІ, хоча деякі регіони світу наближаються до допандемічних показників, деякі з них все ще не можуть компенсувати свої втрати, «особливо Азія не змогла відновитися».

Найбільш мандрівними світом націями стали:

Американці – 114.900 млн осіб. Це 1/3 частини країни. Китайці – 114.8 млн осіб за населення в 1.4 млрд осіб. Німці – 89.4 млн. Французи – 47.7 млн. Італійці – 26.3 млн. Канадці – 24.4 млн. Іспанці – 21.4 млн. Росіяни – 20.3 млн. Громадяни Південної Кореї – 19.9 млн. Українці – 19.8 млн.

Туреччина посіла лише 39-е місце у списку з 4.1 млн осіб, які подорожують за кордон.

Про доходи

Світові доходи від туризму у 2022 році становили $1.12 трлн. У перерахунку кожного мандрівника сума становила $1’051. Розподіл доходів по країнах показав наступне: США – $2’658, за ними послідували Великобританія – $2’232, Німеччина – $1’108, Іспанія – $1′ 017, Італія – $890, Франція – $850-900, Туреччина – $816, Австрія – $732, Мексика – $731 і Греція – $669. При цьому Туреччина посіла 7 місце за середнім доходом від туристів на душу населення і показала зростання на 44% порівняно з 2018 роком.