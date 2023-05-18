Всі розділи
ГоловнаІспаніяТуреччина посіла 4 місце у новому рейтингу Всесвітньої туристичної організації ООН
ІспаніяООНТуреччина

Туреччина посіла 4 місце у новому рейтингу Всесвітньої туристичної організації ООН

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччина посіла 4 місце у новому рейтингу Всесвітньої туристичної організації ООН

Туреччина посіла четверте місце із найбільшою кількістю туристів у світі за підсумками 2022 року, абсолютним лідером стала Франція. Середземномор’я стало найкращим регіоном серед мандрівників, а найчисельнішими туристами за кордоном стали американці, згідно з новим рейтингом Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO).

За даними звіту про стан світового туризму, в результаті пандемії COVID-19 минулого року туристична мобільність у всьому світі знизилася на 34% порівняно з допандемійним 2019-м. Однак, незважаючи на складнощі, 2022 року по всьому світу побувала величезна кількість туристів — 963 млн. людей. При цьому загальна сума їх видатків перевищила $1.12 трлн.

Розглянемо, топ-10 країн, які туристи найчастіше відвідували минулого року:

  1. Франція – 80 млн
  2. Іспанія – 71.6 млн
  3. США – 50.8 млн
  4. Туреччина – 50.4 млн
  5. Італія – 49.8 млн
  6. Мексика – 38.3 млн
  7. Великобританія – 30.5 млн
  8. Німеччина – 28.4 млн
  9. Греція – 27.8 млн
  10. Австрія – 26.2 млн

Важливо відзначити, що Туреччина посіла четверте місце і практично зрівнялася зі турпотоком США. Таким чином, республіка продовжує зміцнювати свою позицію у світовому туристичному ринку та приваблює значну кількість туристів із різних країн.

67% мандрівників віддали перевагу країнам Європи, 16% — Північній Америці, 10% — Азії, 7% — Близькому Сходу, 5% — Африці. За словами голови робочої групи з туризму міської ради Анталії Реджепа Явуза, які привели турецькі ЗМІ, хоча деякі регіони світу наближаються до допандемічних показників, деякі з них все ще не можуть компенсувати свої втрати, «особливо Азія не змогла відновитися».

Найбільш мандрівними світом націями стали:

  1. Американці – 114.900 млн осіб. Це 1/3 частини країни.
  2. Китайці – 114.8 млн осіб за населення в 1.4 млрд осіб.
  3. Німці – 89.4 млн.
  4. Французи – 47.7 млн.
  5. Італійці – 26.3 млн.
  6. Канадці – 24.4 млн.
  7. Іспанці – 21.4 млн.
  8. Росіяни – 20.3 млн.
  9. Громадяни Південної Кореї – 19.9 млн.
  10. Українці – 19.8 млн.

Туреччина посіла лише 39-е місце у списку з 4.1 млн осіб, які подорожують за кордон.

Про доходи

Світові доходи від туризму у 2022 році становили $1.12 трлн. У перерахунку кожного мандрівника сума становила $1’051. Розподіл доходів по країнах показав наступне: США – $2’658, за ними послідували Великобританія – $2’232, Німеччина – $1’108, Іспанія – $1′ 017, Італія – $890, Франція – $850-900, Туреччина – $816, Австрія – $732, Мексика – $731 і Греція – $669. При цьому Туреччина посіла 7 місце за середнім доходом від туристів на душу населення і показала зростання на 44% порівняно з 2018 роком.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Світовий туризм відновився на 80% від допандемійного рівня

COVID Travel News
Міжнародний туризм перебуває на шляху до повернення до доковідного...

ООН оголосила про нову велику загрозу для туризму

Економіка
Глобальний туризм перебуває на шляху до допандемійного рівня, але...

Анталия побила туристичний рекорд

Туреччина
Анталія побила свій рекорд рекордів "постковідної" епохи, прийнявши перший...

Саудівська Аравія чекає 100 мільйонів туристів, вклавши 500 млрд доларів у курорти та 35 млрд у нові літаки

Саудівська Аравія
100 млн відпочиваючих до 2030 року — до реалізації...

Визначено 5 країн, куди масово прямують німці у 2023 році

Німеччина
Німецький туристичний ринок, який є ключовим для багатьох курортів...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму