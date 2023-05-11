Всі розділи
ГоловнаЕкономікаООН оголосила про нову велику загрозу для туризму
ЕкономікаТуризм

ООН оголосила про нову велику загрозу для туризму

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Міжнародний туризм опинився перед новим ударом

Глобальний туризм перебуває на шляху до допандемійного рівня, але постає перед новою загрозою – потужною інфляцією. Про це у своїй заяві повідомила Всесвітня туристична організація при ООН (СОТ чи UNWTO).

Так, у першому кварталі поточного року кількість людей, що подорожують по всьому світу, подвоїлася порівняно з аналогічним періодом минулого року, внаслідок чого міжнародні поїздки досягли 80% від рівня, що існував до пандемії, у період з січня по березень. Однак, згідно з оцінкою, зробленою у звіті, висока інфляція, зростання транспортних та готельних витрат є основними загрозами для ефективного відновлення міжнародного туризму.

Інфляція веде до зростання цін на транспорт та проживання, що позначиться на вартості подорожей. Ця проблема особливо значуща для туристичних напрямків із високими витратами, наприклад, далеких країн.

Виходячи з оцінки експерти прогнозують, що мандрівники орієнтуватимуться на доступніші варіанти відпочинку, такі як близькомагістральні напрямки та низькобюджетні тури.

Крім того, у доповіді наголошувалося, що існують невизначеності та ризики, пов’язані із війною в Україні та іншими геополітичними причинами. Ці фактори також можуть негативно вплинути на міжнародний туризм, викликавши зниження попиту на подорожі в деяких регіонах.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Шокуюча інфляція у Туреччині: готелі подорожчали на 66,41%

Готелі
Оприлюднено дані щодо споживчої інфляції в Туреччині за квітень....

Туреччині передбачили валютний обвал: названо дату

Туреччина
Валютний обвал пророкували Туреччині і навіть названо дату. Турецькі...

Туристам назвали наймальовничіше місце в Туреччині: як туди дістатися і коли краще відвідати

Туреччина
Одним із «наймальовничіших» сіл у Туреччині та найкращим туристичним...

Названо найкращі у світі туристичні села

Іспанія
Найкращі у світі туристичні села для туристів назвала UNWTO...

Світовий туризм повернеться до допандемійного рівня лише у 2024 році чи пізніше

Туризм
Міжнародний туризм за 7 місяців 2022 року поновився лише...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропакоронавірусПоради туристамАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму