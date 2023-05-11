ООН оголосила про нову велику загрозу для туризму

Глобальний туризм перебуває на шляху до допандемійного рівня, але постає перед новою загрозою – потужною інфляцією. Про це у своїй заяві повідомила Всесвітня туристична організація при ООН (СОТ чи UNWTO).

Так, у першому кварталі поточного року кількість людей, що подорожують по всьому світу, подвоїлася порівняно з аналогічним періодом минулого року, внаслідок чого міжнародні поїздки досягли 80% від рівня, що існував до пандемії, у період з січня по березень. Однак, згідно з оцінкою, зробленою у звіті, висока інфляція, зростання транспортних та готельних витрат є основними загрозами для ефективного відновлення міжнародного туризму.

Інфляція веде до зростання цін на транспорт та проживання, що позначиться на вартості подорожей. Ця проблема особливо значуща для туристичних напрямків із високими витратами, наприклад, далеких країн.

Виходячи з оцінки експерти прогнозують, що мандрівники орієнтуватимуться на доступніші варіанти відпочинку, такі як близькомагістральні напрямки та низькобюджетні тури.

Крім того, у доповіді наголошувалося, що існують невизначеності та ризики, пов’язані із війною в Україні та іншими геополітичними причинами. Ці фактори також можуть негативно вплинути на міжнародний туризм, викликавши зниження попиту на подорожі в деяких регіонах.