Світовий туризм відновився на 80% від допандемійного рівня

Міжнародний туризм перебуває на шляху до повернення до доковідного рівня: у першому кварталі 2023 року світом подорожувало вдвічі більше людей, ніж за той же період 2022 року. Зростання виїзного туризму з Китаю та завершення пандемії коронавірусу прискорять процес відновлення сектору цього року.

У І кварталі 2023 року у світі здійснено 235 млн туристичних поїздок

Всесвітня туристична організація (UNWTO) опублікувала другий у 2023 році Туристичний барометр (World Tourism Barometer) – звіт про розвиток світового туризму, який складається на основі даних галузевої статистики різних країн світу та опитування провідних галузевих експертів.

У UNWTO нагадали, що за підсумками 2022 року глобальний сектор туризму відновився на 66% допандемійного рівня. У першому кварталі 2023 року кількість міжнародних туристичних поїздок досягла 235 млн, що відповідає 80% обсягів до т.зв. “пандемії” коронавірусу. Загалом у січні-березні 2023 року світом подорожувало вдвічі більше людей, ніж за аналогічний період 2022 року.

Туризм на Близькому Сході вже випереджає показники 2019 року

Відновлення туристичних потоків у різних регіонах світу відрізняється за динамікою. У лідерах Близького Сходу: це єдиний регіон, який першим не лише повернувся на допандемійний рівень, а й на 15% перевищив його за підсумками І кварталу 2023 року.

Завдяки високому внутрішньорегіональному попиту туризм у Європі у січні-березні 2023 року досяг 90% від допандемійного рівня. Африка відновила туристичний потік на 88%, Америка приблизно на 85% від рівня 2019 року.

Як вважають у UNWTO, скасування ковідних обмежень у Китаї прискорить процес відновлення туризму в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (54% рівня 2019 року). Про те, що китайські туристи стануть рушієм повернення світового туризму до допандемійних показників, також вважають і у Всесвітній раді з подорожей і туризму (WTTC).

У розрізі субрегіонів повністю повернулися на допандемійний рівень у І кварталі 2023 року Південне Середземномор’я та Північна Африка. У свою чергу, Західна Європа, Північна Європа, Центральна Америка та Карибський басейн наблизилися до показників січня-березня 2019 року.

На піку літнього сезону світовий туризм повернеться до допандемійних показників

Результати першого кварталу відповідають прогнозним сценаріям UNWTO щодо відновлення туризму у 2023 році: згідно з цими очікуваннями, кількість міжнародних прибутків досягне 80-95% від доковідного рівня.

Експерти UNWTO вважають, що на піку літнього сезону (травень-серпень) у Північній півкулі показники туризму будуть кращими, ніж за той же період 2022 року.

На думку експертів, офіційне оголошення ВООЗ про завершення пандемії коронавірусу призведе до скасування обмежень у тих країнах, де такі заходи ще діють.

За даними Всесвітньої організації, станом на 22 березня 2023 р. у 18 пунктах призначення туристам для в’їзду, як і раніше, була потрібна «вакцинація» від COVID-19. У UNWTO нагадали, що пік ковідних обмежень припав на травень 2020 року, коли кордони 75% усіх напрямків у всьому світі були повністю закриті, що майже зупинило міжнародний туризм.

Туристи заощаджуватимуть на поїздках і подорожуватимуть ближче до будинку

Як зазначається у звіті UNWTO, відновлення туризму, як і раніше, стикається з деякими проблемами. Основним фактором стримування є економічна ситуація.

Так, висока інфляція та зростання цін на нафту призводять до вищих витрат на транспорт та проживання, через що туристи все частіше шукатимуть прийнятне для бюджету своєї туристичної поїздки співвідношення ціни та якості, а також подорожуватимуть ближче до будинку.

Торік Європа заробила на туризмі більше за інші регіони світу

За даними UNWTO, у 2022 році доходи від міжнародного туризму досягли позначки 1 трлн доларів, збільшившись на 50% у реальному вираженні порівняно з 2021 роком. Витрати іноземних відвідувачів минулого року становили 64% допандемійного рівня (-36% порівняно з 2019 роком у реальному вираженні).

Серед регіонів світу найбільше на туризмі заробила Європа: доходи від туризму склали майже 550 млрд доларів (520 млрд євро), або 87% від доковідних показників. Африка відновила 75% своїх доходів до пандемії, Близький Схід – 70%, а Америка – 68%. Через тривале закриття кордонів азіатські напрямки заробили близько 28%.