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У 2023 році міжнародний туризм майже досягнув допандемійного рівня

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У 2023 році міжнародний туризм майже досягнув допандемійного рівня

Число подорожей світом значно збільшилося в 2023 році

Міжнародний туризм продовжує відновлюватись після кризи під час пандемії, передає Untwo.

За перші сім місяців 2023 року у всіх регіонах світу спостерігалися динамічні темпи відновлення туризму, зумовлені попитом на міжнародні подорожі. Серед них лідируючі позиції у відновленні глобального сектору зайняли Близький Схід, Європа та Африка:

  • Близький Схід показав найкращі результати у січні – липні з приростом у 20 відсотків;
  • Європа досягла 91 відсотка від рівня, що існував до пандемії, чому сприяли високий внутрішньорегіональний попит та поїздки зі США;
  • до Африки повернулося 92 відсотки туристів, а Америку – 87 відсотків;
  • в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні відновлення прискорилося до 61%.

Загалом із січня по липень цього року по всьому світу побувало 700 мільйонів туристів. Це на 43 відсотки більше за аналогічний рік.

До речі, у липні було зареєстровано рекордну кількість мандрівників – їхня кількість досягла 145 мільйонів.

“Екстремальні погодні явища, свідками яких ми стали за останні місяці, а також критичні проблеми управління туристичними потоками, що ростуть, наголошують на необхідності створення більш інклюзивного, стійкого і життєстійкого сектору”, – сказав генеральний секретар Всесвітньої туристичної організації (UNWTO) Зураб Пололікашвілі.

На думку експертів ЮНВТО, складна економічна кон’юнктура, як і раніше, залишається важливим чинником ефективного відновлення міжнародного туризму у 2023 році. Так, інфляція та зростаючі ціни на нафту призвели до збільшення транспортних витрат та витрат на проживання. Це може вплинути на витрати в частину року, оскільки туристи все частіше шукають співвідношення ціни і якості, подорожують ближче до будинку і здійснюють більш короткі поїздки.

Очікується, що у 2023 році міжнародний туризм досягне 80-95 відсотків від рівня, який існував до пандемії.

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