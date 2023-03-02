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Туризм

Влада Тайваню збирається платити туристам за відвідування країни

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Тайваню збирається платити туристам за відвідування країни

Влада Тайваню вирішила залучати туристів незвичайним способом – їм збираються платити гроші, які можна буде використати на житло, харчування та розваги.

Нову програму реалізовуватимуть у два етапи. До 2023 планують залучити близько 6 мільйонів туристів, до 2026 – збільшити цю цифру до 10 мільйонів.

Так, індивідуальні туристи зможуть отримати по 5000 тайванських доларів (близько 154 євро), групи – по 20 000 (близько 615 євро). Щоправда, як можна подати заявку на “гранти”, наразі не повідомляють.

“Гроші виділятимуться в рамках кількох заходів щодо просування туризму”, – коментує генеральний директор Бюро з туризму Чан Ші-Чжун.

У той же час інші країни запроваджують туристичні податки. Збори для мандрівників уже діють у Туреччині, Латвії та Іспанії. У Таїланді та на Сейшелах планують запровадити трохи пізніше цього року.

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