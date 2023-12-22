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Названі найпопулярніші авіарейси у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названі найпопулярніші авіарейси у світі

Зі збільшенням числа мандрівників цього року збільшилася кількість пасажирів на цих напрямках по всьому світу. Восени міжнародний повітряний рух досяг 98,2 відсотка рівня до пандемії, згідно з останніми даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту, передає AFAR.

OAG представив маршрути, на яких цього року перевезено найбільшу кількість пасажирів. Найбільш завантаженим міжнародним авіамаршрутом у 2023 році став маршрут із Куала-Лумпура, Малайзія, до Сінгапуру (Чанги) з 4,9 мільйона місць, який чотири роки тому посідав друге місце.

Топ-10 найбільш завантажених авіарейсів виглядає так:

  • Куала-Лумпур (Малайзія) – Сінгапур: 4,9 мільйона місць;
  • Каїр (Єгипет) – Джідда (Саудівська Аравія): 4,8 мільйона місць;
  • Гонконг — Тайбей (Тайвань): 4,6 мільйона місць;
  • Сеул (Південна Корея) – Осака (Японія): 4,2 мільйона місць;
  • Сеул (Південна Корея) – Токіо (Японія): 4,15 мільйона місць;
  • Дубай (ОАЕ) – Ер-Ріяд (Саудівська Аравія): 3,99 мільйона місць;
  • Джакарта (Індонезія) – Сінгапур: 3,9 мільйона місць;
  • Нью-Йорк (США) – Лондон (Великобританія): 3,88 мільйона місць;
  • Бангкок (Таїланд) – Сінгапур: 3,5 мільйони місць;
  • Бангкок (Таїланд) – Сеул (Південна Корея): 3,4 мільйона місць.

Аналітики очікують на додаткові зрушення в 2024 році, особливо з поверненням китайських туристів, що впливають на туристичні ринки в Південно-Східній Азії.

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