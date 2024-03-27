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Опубліковано рейтинг найкращих напрямків для дайвінгу у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Опубліковано рейтинг найкращих напрямків для дайвінгу у світі
Photo by Sebastian Pena Lambarri on Unsplash

Любителям пригод, які віддають перевагу активному відпочинку під час літніх канікул, експерти рекомендують спробувати занурення з аквалангом. Це унікальна можливість помилуватися поблизу пишнотою дикої природи морів та океанів. Для тих, хто не готовий поринати в глибокі води, чудовою альтернативою для спостереження за тропічними рибками може стати снорклінг на мілководді.

Сайт confused.com опублікував список найкращих місць для дайвінгу, де можна зустріти велику кількість різноманітних морських мешканців. Австралія займає лідируючу позицію завдяки Великому Бар’єрному рифу, населеному черепахами, акулами, коралами та безліччю видів риб. У тому числі там мешкає 44 види риб, найпопулярніших у дайверів. Але не тільки риф привертає увагу – ламінарієві ліси Тасманії та кораблі, що затонули, біля берегів Квінсленду також є магнітом для дайверів.

Слідом йдуть США, що пропонують 43 види морських мешканців. Флорида Кіс, острови Каліфорнійської затоки і, звичайно ж, Гаваї вражають різноманітністю морського життя, включаючи зелених морських черепах та скорпенів.

На третьому місці з рівною кількістю видів знаходяться Індонезія, Японія та Тайвань. Раджа Ампат та Національний парк Комодо в Індонезії відомі своїми морськими ковзанами та мантами, тоді як у Японії можна зустріти різні види акул, а Тайвань славиться своїми тропічними рибами.

Кращими напрямками для дайвінгу у світі визнано:

  1. Австралія;
  2. США;
  3. Індонезія, Японія, Тайвань;
  4. Папуа – Нова Гвінея, Філіппіни;
  5. Єгипет, Малайзія, Нова Каледонія.

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