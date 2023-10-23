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Туризм

Мінометний снаряд потрапив прямо в катер із 34 туристами, викликавши паніку

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Мінометний снаряд потрапив прямо в катер із 34 туристами, викликавши паніку

Туристам, які вирушили спостерігати за китами неподалік берегів Тайваню, поїздка запам’ятається надовго. У катер із ними потрапив уламок снаряда від морських стрільб, що проходили на випробувальному полігоні Дафу в містечку Чжуанвей повіту Ілань, Тайвань. При цьому військові стверджують, що боєприпаси були навчальними, а також, що в закриту зону судно з туристами не заходило.

Як пише преса Тайваню, катер із туристами для спостереження за китами Toucheng «Super Star 3» учора вийшов у море о 14:30. Поки туристи шукали китів, «з неба раптово впав сторонній предмет, розбивши скло капітанської каюти, залізний поручень носової частини також пом’ятий», цитує видання. Як заявив оператор зі спостереження за китами Цзянь Мін’ї, на борту перебувало 34 людини і всі були в паніці, катер спішно розгорнули до берега.

Очікується розслідування відповідними підрозділами. Поки, як заявив оператор човна, військові сказали їм, що це точно не вина капітана катера, човен не зайшов у зону контролю і не потрапив на територію, де знаходився оголошений військовим полігоном для випробувальних стрільб. Також вони запевнили, що стрілянини велися холостими зарядами.

При цьому берегова охорона заявила, що військові не подали заявку на патрулювання берегової охорони, але військові мають систему моніторингу. «Якщо цивільний корабель увірветься на полігон, вони мають припинити стрілянину», – додають вони. Ведеться розгляд.

Нагадаємо, що Тайвань та його прикордонні води – ще одна «ризикована точка» сучасного світу. Політична та військова напруженість навколо Тайваню зростає протягом усього року. Отже, туризм навколишніх країн дивиться на цей регіон з побоюванням.

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