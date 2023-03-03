Тайвань платитиме туристам за відвідування по 5000 доларів

Платити туристам по 5000 доларів за відвідування своєї території запланувала одна популярна країна. Таку заяву зробили тайванські чиновники, відповідно йдеться і не про американські, а про тайванські долари. 5000 тайванських доларів у обміні на долари США це буде лише $164. Щоправда, це нижній порядок суми — верхній становить 20 тис. тайванських доларів або $654. Заохочення планується виділити з розмахом — приблизно 0.5 млн. відпочиваючим, а головна мета, заявлена чиновниками, — допомогти уряду досягти своєї мети в 6 мільйонів відвідувачів до кінця року. Про це повідомляє видання Points Guy.

Причина проста: Тайвань повністю відкрив свої кордони лише у жовтні минулого року через пандемію COVID-19, і досі йому не вдалося залучити навіть десяту частину туристів колишніх років. До пандемії щорічна кількість відвідувачів становила близько 11,8 мільйона людей, але торік вона скоротилася до 9000 осіб. Зрештою повернути турпотік розраховують такими щедрими бонусами.

Як пояснив Чан Ши-чжун, гендиректор Тайванського туристичного бюро, сказав, що дані виплати будуть відправлятися в цифровому вигляді на туристичну карту, якою можна буде скористатися тільки на Тайвані — це гарантує, що всі готівку буде повернуто безпосередньо до туристичного сектору країни.

Міжнародні туристи, які отримали 5000 тайванських доларів, не отримають їх до прибуття. Сума зберігатиметься на електронній квитковій картці, яку можна буде використовувати для оплати харчування, проживання та інших транспортних витрат під час їхнього перебування тут», – додав чиновник. Він також пояснив, що бонусні картки, ймовірно, розподілятимуть у рамках низки «рекламних заходів» цього року.

«Тайвань знайшов розумний спосіб повідомити світ, що він відкритий для туризму», – додають експерти видання. Вони також нагадали, що за рахунок бонусів намагаються залучити туристів та інші країни – так, Гонконг повідомив, що роздає півмільйона безкоштовних авіаквитків у спробі повернути відвідувачів. Чи спрацює міра — поки що ніхто не знає. Справа в тому, що, крім загальної невизначеності на туристичному ринку, залишеної «на згадку» пандемією COVID-19, туристів відлякує ймовірна ескалація напруженості у відносинах між Китаєм та Тайванем. Хоча в тому ж США Тайвань у рекомендаціях щодо поїздок згаданий серед країн, де можна дотримуватися «звичайних запобіжних заходів», попередження США на адресу Китаю про можливе вторгнення все ще звучать, «обміни люб’язностями» у вигляді проходу китайських військових кораблів у Тайваню продовжуються, і туристи зовсім не хочуть виявитися крайніми.

Також експерти пояснили, що турист, який заробив таке фінансове заохочення, може собі дозволити. «Вартість життя в цій частині Азії нижча, ніж у багатьох її більших сусідах, і тижнева відпустка може коштувати вам менше, ніж той самий час, проведений у багатьох європейських напрямках», – зазначають вони. Як приклад, вони наводять вартість номера в готелі в червні – $84 на двох у 5*. Як інший показник вони також відзначають “індекс бігмака” – тобто середню вартість типового бургера в “МакДональдсі” – на Тайвані він обійдеться в 2.5 долара – суттєво дешевше, ніж на його “історичній батьківщині” в США – там він коштує трохи більше $6.

«Субсидії у розмірі 164 доларів, ймовірно, буде недостатньо, щоб схилити туристів до відвідування, коли переліт може коштувати втричі чи чотири рази дорожче. Однак безпосередньо на Тайвані на цю суму можна порадувати себе неймовірною їжею та іншими задоволеннями», – роблять висновок експерти.