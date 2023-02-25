Влада Тайваню вирішила платити туристам за відпочинок

Тайвань планує запропонувати туристам по 165 доларів за відпочинок. Грошові винагороди також пропонуватимуть туристичні групи, щоб спонукати їх відвідати острів, передає CNN.

Прем’єр-міністр Тайваню Чен Чієн-жен оголосив, що уряд має намір залучити шість мільйонів туристів у 2023 році, подвоїти цю цифру у 2024 році та досягти 10 мільйонів відвідувачів до 2025 року.

Як “підсолоджувач” вводяться допомоги у розмірі 5 000 тайванських доларів (165 доларів США) 500 тисяч індивідуальних туристів. Допомога у розмірі до 20 000 тайванських доларів (658 доларів) також буде надано 90 тисячам туристичних груп.

Міністр транспорту Ван Куо-цай заявив, що грошова допомога видаватиметься у “цифровому вигляді”. Туристи матимуть змогу використати ці гроші для покриття своїх витрат на Тайвані, у тому числі на проживання.

Він додав, що ці заходи спрямовані на залучення більшої кількості туристів із ключових ринків, включаючи Японію, Південну Корею, Південно-Східну Азію, Гонконг та Макао, а також Європу та Америку.

2022 року Тайвань відвідало трохи менше 900 тисяч в’їзних туристів, згідно зі статистикою Тайванського бюро з туризму. Серед найбільших груп були відвідувачі з В’єтнаму, Індонезії, Японії та США.

Ці цифри в рази менші за показники 2019 року, коли Тайвань залучив рекордні 11,8 мільйона іноземних туристів.

Острів зняв обмеження на в’їзд у жовтні 2022 року, після одного з найтриваліших закриттів кордонів у світі.

Чи готові бронювати? Поки зачекайте. Уряд ще не оголосив, коли почне діяти ця схема та як подати заявку на отримання грошей.