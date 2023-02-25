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Туризм

Влада Тайваню вирішила платити туристам за відпочинок

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Тайваню вирішила платити туристам за відпочинок

Тайвань планує запропонувати туристам по 165 доларів за відпочинок. Грошові винагороди також пропонуватимуть туристичні групи, щоб спонукати їх відвідати острів, передає CNN.

Прем’єр-міністр Тайваню Чен Чієн-жен оголосив, що уряд має намір залучити шість мільйонів туристів у 2023 році, подвоїти цю цифру у 2024 році та досягти 10 мільйонів відвідувачів до 2025 року.

Як “підсолоджувач” вводяться допомоги у розмірі 5 000 тайванських доларів (165 доларів США) 500 тисяч індивідуальних туристів. Допомога у розмірі до 20 000 тайванських доларів (658 доларів) також буде надано 90 тисячам туристичних груп.

Міністр транспорту Ван Куо-цай заявив, що грошова допомога видаватиметься у “цифровому вигляді”. Туристи матимуть змогу використати ці гроші для покриття своїх витрат на Тайвані, у тому числі на проживання.

Він додав, що ці заходи спрямовані на залучення більшої кількості туристів із ключових ринків, включаючи Японію, Південну Корею, Південно-Східну Азію, Гонконг та Макао, а також Європу та Америку.

2022 року Тайвань відвідало трохи менше 900 тисяч в’їзних туристів, згідно зі статистикою Тайванського бюро з туризму. Серед найбільших груп були відвідувачі з В’єтнаму, Індонезії, Японії та США.

Ці цифри в рази менші за показники 2019 року, коли Тайвань залучив рекордні 11,8 мільйона іноземних туристів.

Острів зняв обмеження на в’їзд у жовтні 2022 року, після одного з найтриваліших закриттів кордонів у світі.

Чи готові бронювати? Поки зачекайте. Уряд ще не оголосив, коли почне діяти ця схема та як подати заявку на отримання грошей.

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