Влада Бутану ввела туристичний податок 250 доларів на день

Нові пограничні туристичні збори введені в Бутані для туристів, які бажають піднятися в Гімалаї. Тепер задоволення обійдеться мандрівникам щонайменше вдвічі дорожче.

Бутан має завидну репутацію «преміальної версії Гімалаїв». Чудові гори, глибоко традиційна буддійська культура, чисте повітря – все це можна було отримати за стандартну щоденну плату, яка складає основу бутанської моделі туризму.

Донедавна це була ціна, яку із задоволенням платили вибагливі туристи. За щоденні фіксовані 200–250 доларів США з людини до пандемії відвідувачі отримували доступ до одного з найнезворушніших куточків Гімалаїв — бездоганного буддійського королівства, яке вважається найближчим до Шангрі-Ла на Землі.

І ось Бутан радикально змінює свою туристичну модель — замість оплати у розмірі 200–250 доларів США на добу за пакет «все включено» з туристів тепер стягуватиметься щоденна «плата за сталий розвиток» у розмірі 200 доларів США з додатковими витратами на харчування, проживання, транспорт та все інше, що раніше становило частину пакету.

Відвідувачам більше не потрібно буде приєднуватися до організованого туру, але поїздки до Бутану щойно стали набагато дорожчими.

Як працювала стара структура щоденних зборів у Бутані?

У світі, який існував до пандемії, відвідувачі Бутану щодня платили 250 доларів США з особи за перебування у країні. Можна було заплатити менше, але у низький сезон. З грудня по лютий та з червня по серпень щоденна плата знижувалася до 200 доларів США — коли погода або надто холодна, або на вулиці надто хмарна.

Щоденна плата 250 у. е., встановлена ​​Радою з туризму Бутану, насправді була фіксованою мінімальною платою за повний пакет послуг «все включено», у тому числі проживання, харчування, транспорт, відвідування монастирів, святинь та музеїв, а також послуги досвідченого гіда. У світі туризму all inclusive по-бутански був фактично супервигідним.

Сплативши цю фіксовану суму, відвідувачі могли вільно спланувати маршрут з бутанським туристичним агентством, об’єднавши такі легендарні пам’ятки, як середньовічні дзонги (монастирі-фортеці) у Паро, Тхімпху та Пунакху та монастир «Гніздо тигра» в Тактшангу, до якого стежка на північ від Паро.

Звичайна поїздка включала відвідування монастирів, походи, захоплене споглядання гірських пейзажів, участь у турнірах зі стрільби з лука, спостереження за дикою природою, щоденну порцію емо даце (чилі, тушкованого з сиром) та інших бутанських делікатесів, які зазвичай подаються з додатковим суцем. на гарнір.

В основі моделі щоденної плати лежала плата за сталий розвиток у розмірі 65 доларів США на день, яка надходила безпосередньо уряду Бутану для фінансування проектів від суспільної освіти до охорони навколишнього середовища, вуглецево-нейтральної інфраструктури та органічного землеробства. Ці заходи сприяли тому, що у 2017 році Бутан став першою вуглецевою негативною країною на землі, фактично поглинаючи більше вуглекислого газу, ніж виробляє.

Ця модель принесла дивіденди бутанській скарбниці. У 2019 році, в останній рік перед пандемією, Бутан прийняв 315 599 дорогих туристів, що внесло до національної скарбниці 345,88 млн доларів США.

Бутану вдалося зберегти 71% своєї території під лісовим покривом, порівняно з 25% у Непалі та 11% у Бангладеш, а близько 95% електроенергії Бутану виробляється з використанням гідроенергетики.

Майже 100% населення мають доступ до електрики та чистої води.

Коли 23 вересня 2022 року Бутан знову відкриється для безкарантинного туризму, плата за сталий розвиток зросте з 65 до 200 доларів США на день для більшості відвідувачів, що призведе до ще більшого прибутку для проектів розвитку Бутану.

Уряд вже підтвердив, що збільшені збори за розвиток будуть використані для компенсації вуглецевого сліду туризму, покращення вуглецево-нейтральної інфраструктури та підвищення кваліфікації працівників у туристичному секторі Бутану, підтримуючи відновлення Бутану після пандемії Covid-19.

Є, мабуть, одне “але”. 73% гостей Бутану складають туристи з сусідніх Індії, Бангладеш та Мальдівських островів, а їх було звільнено як від плати за сталий розвиток, так і від необхідності брати участь в організованих турах. А загальний сухопутний кордон лише сприяв цьому.

Насправді туристичні збори – це майбутнє подорожей: Таїланд запровадив туристичний податок у розмірі 9 доларів США у 2022 році, Венеція готова стягувати плату за вхід у розмірі 10 євро з 2023 року, по всьому ЄС уже діє багато туристичних податків та зборів.

Нова модель також допоможе скоротити невеликий, але відчутний розрив між місцевими жителями та туристами, що супроводжуються в організованих турах.