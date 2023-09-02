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Найзагадковіша країна знижує туристичний податок у 2 рази, щоб залучити більше туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Найзагадковіша країна знижує туристичний податок у 2 рази, щоб залучити більше туристів

Найзагадковіша країна світу заявила, що знижує туристичний податок у 2 рази, щоб залучити більше туристів. Йдеться про Бутан, королівство в Гімалаях, відоме фантастичними пейзажами, буддійськими практиками, а також тим, що послідовно реалізовувало принцип прийому нечисленних, але дорогих туристів, чому сприяв високий туристичний податок, який тепер буде сильно знижений.

Причому лише минулого літа Бутан декларував бажання підняти мито з кожного туриста до $200. Проте, мабуть, відбулися зміни. «Нова структура зборів, раніше встановлена на фіксованій ставці, обіцяє забезпечити баланс між розвитком туризму та підтримкою культурних та екологічних цінностей Бутану», – заявляють у місцевих ЗМІ.

При цьому очікується, що рішення про зниження туристичного збору матиме подвійний ефект. По-перше, за прогнозами, це призведе до різкого збільшення кількості туристів, що прибуде, що додасть нову енергію місцевій економіці. По-друге, це може залучити більш різноманітне коло мандрівників, включаючи дослідників з обмеженим бюджетом та сім’ї, які шукають корисний відпочинок.

«Хоча зниження плати може залучити більше відвідувачів, уряд також вжив заходів, щоб гарантувати, що культурна цілісність та природна краса нації не будуть поставлені під загрозу. Запроваджуються суворіші правила відповідального туризму, які заохочують мандрівників стати активними учасниками збереження спадщини Бутану», – додають у ЗМІ.

Зазначимо, що туризм у Бутані – високогірній країні між Китаєм та Індією – розпочався у 1974 році і з самого початку дотримувався вкрай суворих правил. На початку 2000-х країну відвідували трохи більше ніж 7 тис. туристів на рік. Уряд спочатку зайняв позицію, що туристи можуть руйнівно впливати на унікальні та практично незаймані ландшафти Бутану та на його самобутню культуру. Тому воно принципово робило ставку на елітарний туризм туризму вищої якості. Кожен турист повинен сплатити згадане мито за кожен день перебування у країні. При цьому туристів не може бути більше ніж місць у готелях. У Бутані нині діють понад 75 ліцензованих туристичних компаній. А туристи змушені сплачувати податок у розмірі $65 за ніч.

Наша довідка: високогірне королівство здебільшого цікаве унікальним культурним компонентом — буддійські монастирі та фортеці, неймовірні пейзажі та барвисті свята — його основні привабливі сторони.

Також країна цікава тим, що проголосила «екологічну диктатуру» задовго до того, як вона стала мейнстримом. Ще один кумедний факт: 9-та стаття основного закону Бутану проголошує щастя громадян як головну цінність держави. У країні реально існує Міністерство Щастя, яке регулярно вивчає, наскільки задоволені громадяни своїм добробутом та рівнем життя.

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