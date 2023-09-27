Найбільш закриті. До яких країн туристам майже неможливо потрапити

З кожним роком все легше мандрувати світом. Головне – час, фінанси та віза. Однак навіть за умов світової глобалізації не до кожної країни можна потрапити. В одних країнах хочуть захистити природу та національну унікальність, в інших просто небезпечно через високу злочинність чи війни.

Північна Корея

Загадкова держава, закрита від мандрівників, – саме такою здається багатьом Північна Корея. Однак до країни все ж таки можна потрапити, взявши путівку у акредитованого туроператора. Важливо розуміти, що всередині країни турист не зможе вільно пересуватися містом без гіда та знімати все, що захоче.

Перед поїздкою краще ознайомитись із місцевими правилами, бо закони тут жорсткі. Але малоймовірно, що на туриста тут нападуть чи пограбують – Північна Корея вважається одним із найбезпечніших місць у світі з погляду рівня злочинності.

Туркменістан

Туркменістан – одна з найменш відвідуваних країн світу поряд із Північною Кореєю. Це зумовлено суворою візовою політикою держави.

При подорожі країною варто пам’ятати, що відвідування деяких районів можливе лише у супроводі співробітників туристичної компанії. А окремі території загалом закриті для іноземних громадян. Законодавство Туркменістану вимагає від туристів, які приїжджають в країну, розміщуватися саме в тих готелях, які вони вказали в програмі перебування. Проведення фото- та відеозйомки деяких об’єктів потребує спеціального дозволу.

До речі, як і в Північній Кореї, тут навіть у великих містах рівень злочинності є неймовірно низьким. Правопорушення проти іноземців трапляються дуже рідко.

Бутан

Королівство Бутан знаходиться в Гімалаях між Індією та Китаєм. Дозвіл на в’їзд до країни можна чекати місяцями. Але, як кажуть затяті подорожі, Бутан того вартий, адже це місце називають “країною щастя”.

До речі, за кожен день перебування у країні обов’язково треба платити 250 доларів. У цю суму входить проживання, харчування та послуги гідів. Але Бутан не тоталітарна держава, там демократія. Просто бутанці дуже бояться, що масовий туризм зашкодить їх культурі та природі. Чималі суми – найкращий спосіб обмежити кількість мандрівників.

Ті, кому вдається потрапити до Бутану, опиняються в максимально автентичному середовищі. Телебачення та інтернет з’явилися там менш як двадцять років тому. Глобалізація завойовує Бутан дуже повільно, уряд країни не поспішає впускати іноземні компанії на внутрішній ринок, а вулицями люди ходять в основному в національних костюмах.

Сомалі

Країна, розташована на однойменному півострові в північно-східній Африці і омивається на півночі Аденською затокою, на сході та півдні – Індійським океаном. Наприкінці 2021 року компанія International SOS вкотре включила Сомалі до списку найнебезпечніших країн для подорожей.

Тим не менш, африканська держава користується особливою популярністю серед туристів, які готові витратити великі гроші заради гострих відчуттів у гарячих точках. У цьому плані Сомалі підходить якнайкраще: постійні війни, держперевороти та історії про захоплення кораблів піратами залучають авантюристів з усього світу.