Вчені назвали точний час, коли діти відчувають дискомфорт під час польоту

Дослідження, яке може стати справжнім порятунком для батьків, які подорожують із маленькими дітьми на короткі відстані, оприлюднили вчені. Згідно з результатами, маленькі туристи, що знаходяться на борту літака, схильні вередувати через певний час після зльоту.

Вчені з’ясували, що капризи починаються приблизно за 27 хвилин 48 секунд польоту. Крім того, кожна істерика триває в середньому 15 хвилин та 6 секунд. Але це ще не все. Доктор Том Кроуфорд з Оксфордського університету розробив математичну формулу, яка може допомогти батькам керувати поведінкою своїх дітей та забезпечити спокійну подорож.

Доктор Кроуфорд враховував чотири основні тригери істерик у дітей: сонливість, нудьгу, голод та шум. Кожен із цих факторів був оцінений за шкалою від 0 до 10, де 0 означав, що проблема ігнорується, а 10 — що з нею успішно справляються.

Керуючись цією формулою, лікар запропонував такі рекомендації:

37 хвилин сну: саме стільки часу необхідно, щоб дитина подрімала. Це допоможе зменшити ймовірність виникнення істерики.

19 хвилин годування: їда протягом 19 хвилин задовольнить його голод.

31 хвилина розваг: дитину треба зайняти чимось цікавим протягом 31 хвилини, щоб розвіяти нудьгу.

14 хвилин шумоізоляції: заглушити навколишній шум музикою чи читанням. Це допоможе створити спокійнішу обстановку.

“Якщо усунути всі чотири основні причини, тобто набрати десять балів, середній час спокою малюка можна збільшити до 129 хвилин, або вп’ятеро більше за середній”, — упевнений фахівець.