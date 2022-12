В Омані відкрився найбільший сніговий парк на Близькому Сході

Найбільший сніговий парк регіону MENA відкрився 24 грудня у столиці та найбільшому місті Омана Маскаті. Його збудували в торговому центрі Mall of Oman.

Розташований у самому серці торгового центру Mall of Oman, Snow Oman займає площу 14 830 квадратних метрів. Головна тема – «Снігова буря в пустелі» – фантастичний світ, де міські пейзажі Оману та піщані дюни вкриті справжнім снігом.

У парку Snow Oman представлені атракціони для всієї родини, і всі вони так чи інакше пов’язані зі снігом та льодом. “Гірський трилер”, “Снігова куля”, Снігові американські гірки, “Хмарний альпініст” і зорбінг — спуск з гори в прозорій кулі. Унікальні і визначні пам’ятки: «Холодне місто Маскат», «Корабль, що замерз у льодах», «Маяк», а також ковзанка площею 475 квадратних метрів.

Як і родинні бренди Ski Dubai та Ski Egypt, Snow Oman «притулив» колонії королівських та папуанських пінгвінів. Їх поселили у спеціально побудованому пінгвінарі.

У 2005 році мільярдер Маджид Аль-Футтаїм вперше запропонував створити унікальний проект у Mall of the Emirates: Ski Dubai. Відзначений нагородами курорт уже сім років поспіль визнається найкращим критим гірськолижним курортом у світі за версією престижної премії World Ski Awards. У 2017 році Ski Egypt відкрився в торговому центрі Mall of Egypt і встановив новий рекорд, ставши першим у своєму роді на африканському континенті.

Відвідування Snow Oman платне. Забронювати квитки можна на офіційному сайті снігового парку. Вартість денного абонемента стартує від 12,5 ріалів Омана.

Преміум-квиток «все включено» обійдеться в 19,5 ріалів.