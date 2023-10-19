Країни Перської затоки планують запустити єдину візу

Шість країн Перської затоки домовилися запровадити єдину візу – як до ЄС. Подробиці щодо неї мають з’явитися до кінця року.

Ідея запустити візу, яка б дозволила подорожувати в перському регіоні без обмежень, з’явилася ще у травні, під час виставки Arabian Travel Market 2023. До проєкту підключилися Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт та Оман.

Поки незрозуміло, чи стане нова віза доповненням до існуючих або повністю замінить їх. Також невідомо, як вона працюватиме. Усі пропозиції мають розглянути до грудня 2023 року. Тоді ж займуться реалізацією проєкту.

„Ми прагнемо підвищити туристичний статус країн Перської затоки, збагатити нашу національну економіку та задовольнити бажання нашого народу“, – каже міністр спадщини та туризму Омана Салім бен Мохаммед Аль Махрукі.