Всі розділи
ГоловнаВізиШість країн Перської затоки запровадять «арабський шенген»
ВізиКатарКувейт

Шість країн Перської затоки запровадять «арабський шенген»

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Шість країн Перської затоки запровадять «арабський шенген»
britannica.com

Шість країн Перської затоки запровадять «арабський шенген» – туристи та резиденти зможуть пересуватися регіоном, не оформлюючи додаткових віз та дозволів.

Напередодні, як повідомляє видання Arabian Business, угоду схвалили глави МВС Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Оману, Кувейту та Бахрейну. А працювати воно, мабуть, почне вже наступного року.

В даний час для українських туристів Емірати, Катар та Оман є безвізовими, ці держави, до речі, і мають підвищений попит у відпочивальників, особливо ОАЕ, які входять у топ напрямів для виїзного туризму. Для того, щоб потрапити до інших країн Затоки, потрібно розщедритися.

Причому якщо в Бахрейні віза ставиться після прибуття і коштує скромні 15 доларів (якщо час перебування в країні не перевищує місяця), то задоволення відвідати Кувейт і тим більше в Саудівській Аравії влетить у копійчину. За кувейтську туристичну візу потрібно віддати 100 доларів, оформляється вона у Консульському відділі посольства Кувейту у Києві. Саудівська віза коштуватиме 535 ріалів (приблизно 150 доларів США) – на території країни можна перебувати 180 днів на рік, але не більше 90 днів за одну поїздку.

«Арабський шенген» напевно оцінять резиденти країн Затоки, які зможуть дешевше та зручніше пересуватися регіоном, а також самостійні мандрівники, які бажають за одну поїздку подивитися багато й різного.

Щодо організованих туристів, то новація, на думку експертів, великого значення не має. Єдина віза дасть змогу робити комбіновані тури за участю цих країн.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

“Арабський Шенген” для туристів стає новою реальністю

Візи
Країни Перської Затоки — у тому числі Бахрейн, Кувейт,...

В ЄС заявлено що Шенгенська зона більше не функціонує

Австрія
Шенгенська зона більше не функціонує — із такою обуреною...

Країни Перської затоки планують запустити єдину візу

Візи
Шість країн Перської затоки домовилися запровадити єдину візу –...

Країни Перської затоки планують запровадити єдину візу для туристів

Візи
Країни Перської затоки домовилися у грудні представити свій аналог...

ЄС відклав запуск нової системи прикордонного контролю до травня 2025 року

ЄС
Як повідомляє портал Schengenvisainfo з посиланням на коментар офіційного...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму