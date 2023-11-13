Шість країн Перської затоки запровадять «арабський шенген» – туристи та резиденти зможуть пересуватися регіоном, не оформлюючи додаткових віз та дозволів.

Напередодні, як повідомляє видання Arabian Business, угоду схвалили глави МВС Саудівської Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Катару, Оману, Кувейту та Бахрейну. А працювати воно, мабуть, почне вже наступного року.

В даний час для українських туристів Емірати, Катар та Оман є безвізовими, ці держави, до речі, і мають підвищений попит у відпочивальників, особливо ОАЕ, які входять у топ напрямів для виїзного туризму. Для того, щоб потрапити до інших країн Затоки, потрібно розщедритися.

Причому якщо в Бахрейні віза ставиться після прибуття і коштує скромні 15 доларів (якщо час перебування в країні не перевищує місяця), то задоволення відвідати Кувейт і тим більше в Саудівській Аравії влетить у копійчину. За кувейтську туристичну візу потрібно віддати 100 доларів, оформляється вона у Консульському відділі посольства Кувейту у Києві. Саудівська віза коштуватиме 535 ріалів (приблизно 150 доларів США) – на території країни можна перебувати 180 днів на рік, але не більше 90 днів за одну поїздку.

«Арабський шенген» напевно оцінять резиденти країн Затоки, які зможуть дешевше та зручніше пересуватися регіоном, а також самостійні мандрівники, які бажають за одну поїздку подивитися багато й різного.

Щодо організованих туристів, то новація, на думку експертів, великого значення не має. Єдина віза дасть змогу робити комбіновані тури за участю цих країн.