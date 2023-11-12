Країни Перської Затоки — у тому числі Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія та ОАЕ — прагнуть «спростити логістику подорожей та стимулювати туризм» і у зв’язку з цим «арабський шенген» для туристів, стає новою реальністю. Рада співробітництва країн Перської затоки (ССЗ) нещодавно затвердила єдину туристичну візу, яка дозволить людям подорожувати всіма згаданими державами.

Як повідомляють ЗМІ країн Перської Затоки, про це заявив голова Ради Сайєд Хамуд бен Фейсал Аль Бусаїді під час 40-ї зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Перської затоки. Згідно з повідомленням, усі держави одноголосно схвалили єдину систему туристичних віз, запуск якої заплановано на 2024-2025 роки.

«Це зробить поїздки через Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівську Аравію та ОАЕ зручнішими. Ухвалене рішення спростить логістику подорожей і сприятиме «безперервному спілкуванню та координації між країнами Перської затоки», сказав він, як повідомляє CNBC TV18.

«Єдина туристична віза Перської затоки — це проект, який сприятиме полегшенню та оптимізації пересування мешканців та туристів між шістьма країнами Перської затоки і, безсумнівно, позитивно вплине на економічний та туристичний сектори», — підкреслив Будайві.