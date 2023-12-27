Названо найкращі та найгірші аеропорти світу

Міжнародний аеропорт Маскат в Омані визнаний найкращим у світі згідно з дослідженням AirHelp Inc.
Як повідомляє National, експерти оцінювали понад 4000 аеропортів за показниками своєчасності, відгуками пасажирів, пунктуальністю та іншими критеріями.
Топ-5 найкращих аеропортів виглядає так:
- Muscat International Airport в Омані;
- Recife/Guararapes – Gilberto Freyre International у Бразилії;
- Cape Town International у Південній Африці;
- Brasilia – Presidente Juscelino Kubitschek International у Бразилії;
- Hamad International Airport у Досі.
Замикають десятку ще два бразильські хаби та три в Японії, включаючи токійський Наріта.
Топ-5 найгірших аеропортів виглядає так:
- Banjarmasin Syamsudin Noor International Airport в Індонезії;
- International Airport на Мальті;
- Gatwick у Лондоні;
- Humberto Delgado у Лісабоні;
- Nikola Tesla у Белграді.
Інші п’ять місць займають Денпасар на Балі, аеропорт Пірсона в Торонто, Софія у Болгарії, Марсель Прованс у Франції та ще один аеропорт в Індонезії.