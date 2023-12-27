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Названо найкращі та найгірші аеропорти світу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо найкращі та найгірші аеропорти світу

Міжнародний аеропорт Маскат в Омані визнаний найкращим у світі згідно з дослідженням AirHelp Inc.

Як повідомляє National, експерти оцінювали понад 4000 аеропортів за показниками своєчасності, відгуками пасажирів, пунктуальністю та іншими критеріями.

Топ-5 найкращих аеропортів виглядає так:

  1. Muscat International Airport в Омані;
  2. Recife/Guararapes – Gilberto Freyre International у Бразилії;
  3. Cape Town International у Південній Африці;
  4. Brasilia – Presidente Juscelino Kubitschek International у Бразилії;
  5. Hamad International Airport у Досі.

Замикають десятку ще два бразильські хаби та три в Японії, включаючи токійський Наріта.

Топ-5 найгірших аеропортів виглядає так:

  1. Banjarmasin Syamsudin Noor International Airport в Індонезії;
  2. International Airport на Мальті;
  3. Gatwick у Лондоні;
  4. Humberto Delgado у Лісабоні;
  5. Nikola Tesla у Белграді.

Інші п’ять місць займають Денпасар на Балі, аеропорт Пірсона в Торонто, Софія у Болгарії, Марсель Прованс у Франції та ще один аеропорт в Індонезії.

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