Названо найкращі та найгірші аеропорти світу

Міжнародний аеропорт Маскат в Омані визнаний найкращим у світі згідно з дослідженням AirHelp Inc.

Як повідомляє National, експерти оцінювали понад 4000 аеропортів за показниками своєчасності, відгуками пасажирів, пунктуальністю та іншими критеріями.

Топ-5 найкращих аеропортів виглядає так:

Muscat International Airport в Омані; Recife/Guararapes – Gilberto Freyre International у Бразилії; Cape Town International у Південній Африці; Brasilia – Presidente Juscelino Kubitschek International у Бразилії; Hamad International Airport у Досі.

Замикають десятку ще два бразильські хаби та три в Японії, включаючи токійський Наріта.

Топ-5 найгірших аеропортів виглядає так:

Banjarmasin Syamsudin Noor International Airport в Індонезії; International Airport на Мальті; Gatwick у Лондоні; Humberto Delgado у Лісабоні; Nikola Tesla у Белграді.

Інші п’ять місць займають Денпасар на Балі, аеропорт Пірсона в Торонто, Софія у Болгарії, Марсель Прованс у Франції та ще один аеропорт в Індонезії.