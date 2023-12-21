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Названо найкращі аеропорти світу в 2023 році

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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За підсумками 2023 року найкращим у світі визнано міжнародний аеропорт “Маскат” в Омані. На другому та третьому місці розмістилися бразильський міжнародний аеропорт Ресіфі/Гуарарапіс та міжнародний аеропорт Кейптауна у Південній Африці відповідно, пише Bloomberg з посиланням на опитування AirHelp Inc. серед майже 16 тис. пасажирів, що проходив із 1 січня по 30 вересня. Досліджено понад 4000 аеропортів у всесвітній базі даних.

Эксперти враховували своєчасність виконання рейсів кожним аеропортом, а також відгуки клієнтів про навігацію в аеропорту, харчування та можливості для покупок.

Журналісти зазначають, що Японія та Бразилія загалом домінують у рейтингу ефективності аеропортів, кожна з цих країн має по три пункти у топ-10. З американських аеропортів лише три потрапили до списку 50 найкращих у світі: Міннеаполіс Сент-Пол (№ 13), Сіетл/Такома, (№ 34) та Детройтський столичний аеропорт округу Уейн (№ 38).

Серед європейських аеропортів лише дев’ять увійшли до топ-50. Аеропорт Більбао на півночі Іспанії посів перше місце у Європі.

“За комфорт подорожей відповідають не лише авіакомпанії, а й аеропорти. Цього року аеропорти в Азії продемонстрували високі показники”, – зазначили в AirHelp.

За даними дослідження, до десятки найкращих міжнародних аеропортів світу увійшли такі:

  1. Маскат, Оман (MCT)
  2. Ресіфі / Гуарарапіс – імені Жилберто Фрейре, Бразилія (REC)
  3. Кейптаун, Південна Африка (CPT)
  4. Бразиліа – аеропорт імені президента Жуселіну Кубічека, Бразилія (BSB)
  5. Доха Хамад, Катар (DOH).
  6. Осака Ітамі, Японія (ITM).
  7. Белен / Вал-ді-Канс, Бразилія (BEL).
  8. Танкредо Невіс, Бразилія (CNF).
  9. Токіо-Наріта, Японія (NRT).
  10. Амамі, Японія (ASJ).

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