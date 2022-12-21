Всі розділи
ГоловнаАвстраліяВ Австралії запровадять плату за прохід до природних туроб'єктів
АвстраліяТуризм

В Австралії запровадять плату за прохід до природних туроб’єктів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Австралії запровадять плату за прохід до природних туроб'єктів

Як повідомляє Mirror, з квітня 2023 року уряд австралійської Північної території запровадить плату для туристів за доступ до найвідоміших природних пам’яток.

Так, платним буде прохід до водоспадів Едіт, до нацпарку Літчфілд та до гарячих джерел Матаранки. З 85 парків та заповідників, які перебувають у віданні уряду Північної території, гроші з відвідувачів стягуватимуть у 50-ти.

Розроблено цілу систему квитків, зокрема, квиток на день для сім’ї коштуватиме 25 доларів. Місцеві мешканці від оплати звільняються.

Експерти турбізнесу вважають, що нововведення негативно вплине на турпотік, скоротить кількість фотографій пам’яток. На думку влади, додаткові кошти дозволять підтримувати екосистеми та зберігати об’єкти для майбутніх поколінь.

Влада Австралії ввела «фотоподаток» для туристів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїкурйозАвіаперельотиаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму