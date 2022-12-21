В Австралії запровадять плату за прохід до природних туроб’єктів

Як повідомляє Mirror, з квітня 2023 року уряд австралійської Північної території запровадить плату для туристів за доступ до найвідоміших природних пам’яток.

Так, платним буде прохід до водоспадів Едіт, до нацпарку Літчфілд та до гарячих джерел Матаранки. З 85 парків та заповідників, які перебувають у віданні уряду Північної території, гроші з відвідувачів стягуватимуть у 50-ти.

Розроблено цілу систему квитків, зокрема, квиток на день для сім’ї коштуватиме 25 доларів. Місцеві мешканці від оплати звільняються.

Експерти турбізнесу вважають, що нововведення негативно вплине на турпотік, скоротить кількість фотографій пам’яток. На думку влади, додаткові кошти дозволять підтримувати екосистеми та зберігати об’єкти для майбутніх поколінь.

Влада Австралії ввела «фотоподаток» для туристів