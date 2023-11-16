У яких країнах туристу доведеться заплатити туристичний податок: складено список та суми

Які міста «залізуть туристу до задньої кишені» і наскільки це буде неприємно? Для відповіді це питання дослідники Travel Pirates представили туристам докладну у відповідь питання, у яких країнах туристу доведеться сплатити туристичний податок. Ними складено список, представлені суми, а також підраховані ті країни та міста, що планують вести побори з туристів у найближчому майбутньому.

Експерти нарахували загалом понад 20 країн, де туристичний податок введено хоча б в одному місті та перерахували їх усі. Часто турист цього не помічає, тому що податок вже включений у вартість ночівлі в готелі, але буває по-різному. Отже:

В Австрії податок введено у Відні. Обсяг його додається до вартості проживання та становить близько 3,2%. У Бельгії, в Брюсселі туристичний податок зазвичай складає менше 2,72 долара США і додається до вартості проживання, але варіюється від міста до міста. Бутан — ця гірська країна найвидатніша у цьому сенсі. Зі дорослих туристів стягується колосальний збір за сталий розвиток у розмірі $200 на день. Болгарія: туристичний податок у Болгарії варіюється в залежності від пункту призначення та стандарту готелю, але зазвичай він не перевищує 1,74 долара США. Карибські острови: на більшості карибських островів стягується туристичний податок, а ціна варіюється залежно від острова – наприклад, у Сент-Люсії він становить близько 8%, тоді як у Домініканській Республіці становить 18%. Хорватія: вартість туристичного податку в Хорватії залежить від сезону та «зірок» готелю, але складає близько 1,33 долара на день. Чехія: у Празі туристичний податок близько 50 чеських крон за ніч (близько 2,18 доларів США). Франція: тут туристичний податок залежить від того, де ви зупинилися, але стандартна вартість складає від 1,07 до 2,67 доларів за ніч. Німеччина: варіюється від міста до міста – у Берліні стандартний туристичний податок складає 5% вартості проживання. Греція: обсяг податку залежить від стандарту та розміру вашого житла; зазвичай максимум 4,28 долара за ніч. Угорщина: мандрівникам слід розраховувати на оплату 4% вартості проживання за ніч. Італія: залежно від міста туристичний податок може становити від 2,14 до 7,48 долара за ніч. Японія: якщо ви подорожуєте до Японії, вам доведеться заплатити від 100 до 500 єн (від 0,74 до 3,68 доларів США) туристичного податку. Малайзія: у 2023 році вартість туристичного податку по всій Малайзії становитиме 4,27 долара за ніч. Нова Зеландія: мандрівники, які відвідують Нову Зеландію, мають сплачувати збір за охорону природи та туризм для міжнародних відвідувачів (IVL), який коштує 35 новозеландських доларів (23 долари США). Португалія: стягує туристичний податок у 13 містах, включаючи Лісабон та Порту. Вартість складає 2,14 долара США за ніч. Таїланд: очікуваний туристичний податок для мандрівників, які відвідують Таїланд, становить близько 9 доларів. Нідерланди: в Амстердамі в даний час ставка складає 7% від вартості проживання плюс фіксована ставка у розмірі 3 євро на особу за ніч. Швейцарія: ціна туристичного податку тут варіюється в залежності від пункту призначення і складає близько 2,35 доларів на особу за ніч. Словенія: вартість проїзду змінюється від пункту призначення до пункту призначення (у містах вище, ніж у сільській місцевості), але вартість становить близько 3 євро. Іспанія: кілька міст Іспанії нещодавно вирішили підвищити ціну туристичного податку, а в інших містах точаться дискусії про те, щоб наслідувати цей приклад. У Барселоні комісія складає 4 євро, а на Балеарських островах – від 1 євро.

Також туристам нагадали, що Валенсія в Іспанії запровадить туристичний податок у 2024 році, в Італії стягувати плату з одноденних туристів планує розпочати Венеція, де вже введено готельний податок. Також з лютого податок із туристів братиме райський острів Балі. І в 2025 році ЄС почне вводити нову туристичну візу, відповідно до якої громадянам країн, які не входять до ЄС, що подорожують з-за меж Шенгенської зони, для в’їзду в країну необхідно буде заповнити заяву вартістю 7 євро.