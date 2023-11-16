У Європі планують запровадити новий податок для авіапасажирів

Влада Данії запропонувала запровадити “зелений податок” для авіапасажирів.

Розмір податку залежатиме від маршруту. На внутрішніх рейсах він становитиме близько 9 доларів, на середніх – 35 доларів, на далекомагістральних – 56 доларів. При цьому ціни на авіаквитки, ймовірно, стануть нижчими.

Половина прибутків від “зеленого збору” піде на перехід до використання екологічно чистого палива на внутрішніх рейсах. Що стосується половини доходів, що залишилася, уряд повідомив, що вони будуть розподілені між літніми людьми у вигляді додаткових грошових виплат.

“Авіаційний сектор Данії має, як і всі інші галузі, скоротити свій вплив на клімат і рухатися до зеленого майбутнього”, – зазначив Ларс Огард, міністр клімату, енергетики та комунальних послуг Данії.

Уряд Данії повідомив, що він має намір запустити перший внутрішній маршрут, який працює виключно на екологічно чистому паливі, до 2025 року.