У Греції податок на туристів замаскували благородною назвою та кратно його збільшили

Багато країн запроваджують чи збільшують податок на туристів. Але в Греції його ще й замаскували благородною назвою, до того ж кратно збільшили. Як повідомляє грецька преса, назву податку на житло було змінено на «плату за стійкість до зміни клімату», а його ставку було серйозно збільшено.

При цьому закон набуде чинності з 1 січня 2024 р. Згідно з новою версією, «за стійкість» туристам доведеться платити набагато більше. Так, у високий сезон із березня по жовтень плата за номер, яка за колишнім законом становила 1,5 євро, зросте до 10 євро, а в «несезон» з листопада по березень замість 0,5 євро, доведеться платити 4 євро.

Також влада має намір, як і в інших країнах, боротися з нелегальною короткостроковою орендою житла. Усі, хто не зареєструється в урядовому онлайн-реєстрі для оренди на термін менше 60 днів, мають заплатити штраф у розмірі 50% валового доходу попереднього року і не менше 5000 євро. При цьому до короткострокової оренди застосовуватиметься податок на проживання у розмірі 0,5% доходу за ніч.