Всі розділи
ГоловнаГреціяУ Греції податок на туристів замаскували благородною назвою та кратно його збільшили
ГреціяТуризм

У Греції податок на туристів замаскували благородною назвою та кратно його збільшили

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Греції податок на туристів замаскували благородною назвою та кратно його збільшили

Багато країн запроваджують чи збільшують податок на туристів. Але в Греції його ще й замаскували благородною назвою, до того ж кратно збільшили. Як повідомляє грецька преса, назву податку на житло було змінено на «плату за стійкість до зміни клімату», а його ставку було серйозно збільшено.

При цьому закон набуде чинності з 1 січня 2024 р. Згідно з новою версією, «за стійкість» туристам доведеться платити набагато більше. Так, у високий сезон із березня по жовтень плата за номер, яка за колишнім законом становила 1,5 євро, зросте до 10 євро, а в «несезон» з листопада по березень замість 0,5 євро, доведеться платити 4 євро.

Також влада має намір, як і в інших країнах, боротися з нелегальною короткостроковою орендою житла. Усі, хто не зареєструється в урядовому онлайн-реєстрі для оренди на термін менше 60 днів, мають заплатити штраф у розмірі 50% валового доходу попереднього року і не менше 5000 євро. При цьому до короткострокової оренди застосовуватиметься податок на проживання у розмірі 0,5% доходу за ніч.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У яких країнах туристу доведеться заплатити туристичний податок: складено список та суми

Австрія
Які міста «залізуть туристу до задньої кишені» і наскільки...

У Європі планують запровадити новий податок для авіапасажирів

Данія
Влада Данії запропонувала запровадити "зелений податок" для авіапасажирів. Розмір податку...

Названо Топ-5 найпривабливіших країн ЄС із низькими податками та сонячною погодою

LifeStyle
У Європі є п'ять найпривабливіших країн із переважно сонячною...

Подорожчання у 6 разів: популярна у туристів пляжна країна різко підвищує податок на туристів

Греція
Популярна у європейців пляжна країна різко підвищує податок на...

Одне з найпопулярніших міст світу вводить плату за вхід

Італія
Одне з найпопулярніших у туристів міст світу все-таки запроваджує...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму